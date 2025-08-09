巨大上半年EPS 1.42元　庫存已恢復至疫前健康水準「代工業務成長30%」

▲巨大上半年EPS 1.42元。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

自行車大廠巨大集團（9921）董事會通過2025年上半年財報，集團合併營收新台幣326.1億元，受台幣匯率升值影響，較去年同期減少12.4%；毛利率19.1%; 稅前淨利8.5億元，較去年同期減少66.7%；稅後淨利5.6億元，年減66.7%，每股稅後盈餘為新台幣$1.42元。集團上半年持續推動庫存去化，存貨資產佔比已恢復至2019年疫情前的健康水準，為營運彈性及資本效率奠定基礎。

巨大第二季集團合併營收新台幣157.5億元，較去年同期下降25.6%。單季毛利率為20.4%，主要受自有品牌春季銷售折扣及匯率波動影響，較去年同期下降。稅前淨利3.6億元，受第二季業外損益因匯率波動，導致匯兌損失2.3億元之影響；稅後淨利1.9億元，第二季每股稅後盈餘NT$0.48元，若排除匯率波動影響，第二季每股盈餘約為NT$1.07元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨大在業務表現方面，集團代工業務受惠歐洲市場需求回溫，上半年銷售表現維持近30%成長。自有品牌方面，受到中國市場去年高基期影響，銷售表現相對保守，集團將持續靈活調整市場策略。美國市場則因關稅政策與經濟環境挑戰，消費需求呈現趨緩。歐洲市場則展現區域間互有消長的態勢，整體呈現溫和復甦。

面對國際貿易及關稅變化，巨大集團於台灣、中國、荷蘭、匈牙利及越南等地皆設有生產基地，具備高度的製造彈性與調整韌性，能迅速回應全球政策變化，鞏固競爭優勢。

展望未來，巨大表示，全球庫存去化已見成效，雖然總體經濟環境仍具挑戰，巨大集團憑藉深厚的品牌經營、完善的價值鏈及短鏈供應實力，將持續優化營運體質，靈活應對外部變局。集團將以穩健步伐推動永續成長，為全球消費者帶來更高品質的產品與服務。