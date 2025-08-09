宏佳騰上半年營收10.04億元、年增11.93%　STR系列啟動全球銷售佈局

▲Aeon宏佳騰。（圖／記者林鼎智攝）

記者高兆麟／台北報導

機車大廠宏佳騰（1599）公布2025年第二季營運成果，前二季合併營收為新台幣10.04億元，較去年同期成長11.93%，展現穩健上行的營運曲線。受惠於產品線優化、出口動能同步放大，宏佳騰穩步強化市場滲透力，並於國際通路經營上展現高度韌性與彈性調節能力。

宏佳騰第二季海外市場動能持續升溫，其重點車型STR系列已正式啟動全球銷售佈局，並以北美市場為全球擴張策略的起點，率先導入由宏佳騰越南廠製造的美規版本META 300（STR 300改款）。受惠於越南廠精準的供應鏈管理，不僅帶動產能調配效率提升，也同步升級區域供應的靈活性，為中長期外銷業務奠定穩固的基礎，更讓META 300減少受到關稅政策的影響，能夠順利銜接美國市場通路體系。宏佳騰強調，憑藉品牌不斷強化全球營運機制，即使面對全球市場詭譎變化，依然能展現品牌卓越的應變力與競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國內方面，面對消費趨勢與使用需求的轉變，宏佳騰積極推動門市轉型，導入油電並營的全方位服務機制，讓消費者能一站體驗不同動力車款與更完善的售後服務。為提升據點效能與品牌辨識度，品牌亦同步優化既有通路營運系統，增強顧客互動品質與服務標準，進一步鞏固經銷門市的整體價值與專業形象。另外，宏佳騰於7月初參加2025國際重型機車展，並同步發表四款新車，包括新年式STR 250、Brera X 250、Ai-1 Sport ABS與Coopop 01，展現宏佳騰深化油電雙動能發展的企圖心，也成功帶動話題熱度及現場買氣，顯見品牌創新轉型已成功吸引市場目光。

宏佳騰表示：「品牌將持續以區域製造優勢與產品組合優化為基礎，強化海外市場供應效能，同時調整國內通路策略，提升顧客體驗與服務品質。面對產業環境變化，仍以穩健的步伐推動品牌發展與營運效率雙軸精進，累積後續成長動能，朝永續經營目標邁進。」