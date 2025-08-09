關稅疊加20%　經部：4月已請美律師向出口、報關業者說明　

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

美國對等關稅疊加引發關注，經濟部貿易署副署長胡啟娟今天說，美方4月發布稅率後，貿易署當月除發布懶人包說明關稅如何加徵，也邀請美國律師向台灣出口、報關業者作說明，業者都清楚瞭解關稅計算方式，13日還會再邀美國關務律師說明通關實務。

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%，貿易署與行政院經貿談判辦公室昨天皆表示，台灣須在20%之外，再加上貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。

胡啟娟今天接受媒體聯訪時解釋，美國白宮7月31日發布的行政命令與4月5日公布的對等關稅稅率算法一致，也就是必須在貨品出口到美國的原來稅率上，再加上對等關稅的稅率。

她說，白宮4月首度發布對等關稅稅率後，經濟部及所屬相關單位包括國際貿易署，都積極地跟公協會進行溝通，貿易署除在網頁發布懶人包，提供業者及民眾了解加徵的對等關稅稅率如何課徵、如何計算以外，也在4月2度邀請美國律師向國內的出口業者、報關業者進行美國通關說明會。

胡啟娟提到，針對出口為主的業者，貿易署有推動一些新的出口拓銷作法，包括4月23日推出Taiwan Select全球搶單大會，邀請對於手工具、水五金、工具機有興趣的國外業者到台灣，並前往台中產業聚落實際進行商務洽談；後續9月與10月也會在台中跟高雄辦理相關產業的Taiwan Select全球搶單大會，盼透過出口拓銷，替業者爭取更多訂單。

胡啟娟說，外界報導指有部分業者不明白疊加的算法，但貿易署詢問過一輪，各個公協會從4月以來都非常的清楚，也有說明相關會員廠商與業者，都了解關稅計算方式。

至於7月31日美國再度發布新的對等關稅，胡啟娟指出，貿易署已於8月5日再度邀請美國律師，線上向業者說明對等關稅稅率的政策，共有3000名國內業者出席；但因為很多出口業者關切貨品到美國該如何通關以及稅率計算等問題，因此13日晚間7時，貿易署會再邀請美國關務律師向業者說明美國通關實務，歡迎所有業者踴躍參加。