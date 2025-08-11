快訊／台積電跌5元至1170　台股開盤下跌41點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以23980.39點開出，指數下跌40.87點，跌幅0.17％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1170元，跌幅0.43％；鴻海（2317）下跌0.5元至194元；聯發科（2454）維持平盤至1350元；廣達（2382）下跌2元來到288.5元；長榮（2603）維持平盤至197.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲206.97點或0.47％，收在44175.61點；標準普爾500指數上漲49.45點或0.78％，收6389.45點；那斯達克指數上漲207.32點或0.98％，收在21450.02點；費城半導體指數上漲44.32點或0.79％，收5678.02點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44175.61
|▲206.97
|▲0.47%
|S&P500
|6389.45
|▲49.45
|▲0.78%
|NASDAQ
|21450.02
|▲207.32
|▲0.98%
|費城半導體指數
|5678.02
|▲44.32
|▲0.79%
資料來源：證交所
