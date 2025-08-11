股息收入挹注人壽子公司　國泰金前7月EPS 3.5元

▲國泰金外觀照。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）公佈7月稅後淨利90.2億元，累計前7月稅後淨利達547.7億元，EPS為3.5元，各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高，國泰證券累計稅後淨利為歷史次高。

今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，反映資本利得及經常性收益挹注，國泰人壽7月稅後淨利42.5億元，累計稅後淨利達230.4億元，7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚。國壽掌握波段操作，逢高調節覆蓋法及FVOCI股票部位，且在股利收入挹注經常性收益下，帶動整體績效表現。

截至7月底外匯價格變動準備金累積餘額逾350億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，7月淨值比逾8%，RBC亦遠高法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

國泰世華銀行7月稅後淨利42.1億元，累計稅後淨利275.9億元，年成長15%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，累計淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，整體累計淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。截至7月底逾放比率為0.17%，備抵呆帳覆蓋率為953%，資產品質維持穩健。

國泰產險7月稅後淨利3.6億元，累計稅後淨利續創同期新高達22.2億元，年成長34%。國泰產險重視客戶體驗，動態審視商品保障範圍，善用金融科技，推出符合客戶期待之各種保障需求商品，增加業務成長動能，累計簽單保費維持雙位數成長，7月份簽單保費34.7億元，累計簽單保費達240.4億元，年成長10%，車險、火險及工程險累計簽單保費分別年成長7%、13%及28%；商品端強化風險管理力道，以垂直及水平之評估機制強化風險監控，各險商品損失率維持良好，金融市場7月除現金股利挹注外，股市在科技股領軍下呈現震盪上漲行情，惟仍具不確定性風險，投資團隊將持續關注市場、靈活調整資產配置，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。

國泰證券7月稅後淨利3.3億元，累計前7月稅後淨利21.1億元，較去年同期減少22%，主要受美國關稅政策不確定性持續影響，累計獲利仍創同期歷史次高。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務給客戶。截至7月底台股累計經紀市占率4.30%。此外，複委託成交量年成長36%，維持複委託市占第一名。

國泰投信7月稅後淨利1.7億元，累計稅後淨利15.7億元，年成長16%，總管理資產規模為2.22兆元，較去年同期成長12%。受惠於美日關稅協議、美企獲利上修，標普500連續創新高，台股亦同步走高；債市在資金流入與通膨相對穩定下，表現穩健，截至7月底，國泰台灣領袖50（00922）規模達348億元，國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878）規模達4,486億元。