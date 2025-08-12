ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤上漲22.86點　台積電持平至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場上漲22.86點，以24158.36點作收，漲幅0.09％，成交量4200.44億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲47.34點開出，指數開高走高，盤中最高達24263.92點，最低24065.43點，終場收在24158.36點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）下跌1元至197元；聯發科（2454）上漲5元至1360元；廣達（2382）下跌7元來到283元；長榮（2603）上漲3元至198元。

今天漲幅前5名個股為凌航（3135）上漲5.5元，漲幅17.46％；安馳（3528）上漲8.8元，漲幅10％；國精化（4722）上漲7.8元，漲幅9.99％；金橋（6133）上漲1.8元，漲幅9.97％；淳安（6283）上漲2.3元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為晶彩科（3535）下跌6元，跌幅9.8％；AMAX-KY（6933）下跌19元，跌幅8.84％；柏承（6141）下跌1.15元，跌幅8.21％；圓裕（6835）下跌3.15元，跌幅7.69％；祥碩（5269）下跌140元，跌幅7.27％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
凌航（3135）37.0▲5.5▲17.46％
安馳（3528）96.8▲8.8▲10.0％
國精化（4722）85.9▲7.8▲9.99％
金橋（6133）19.85▲1.8▲9.97％
淳安（6283）25.4▲2.3▲9.96％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
晶彩科（3535）55.2▼6.0▼9.8％
AMAX-KY（6933）196.0▼19.0▼8.84％
柏承（6141）12.85▼1.15▼8.21％
圓裕（6835）37.8▼3.15▼7.69％
祥碩（5269）1785.0▼140.0▼7.27％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

