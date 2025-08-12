快訊／台股收盤上漲22.86點　台積電持平至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場上漲22.86點，以24158.36點作收，漲幅0.09％，成交量4200.44億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲47.34點開出，指數開高走高，盤中最高達24263.92點，最低24065.43點，終場收在24158.36點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）下跌1元至197元；聯發科（2454）上漲5元至1360元；廣達（2382）下跌7元來到283元；長榮（2603）上漲3元至198元。

今天漲幅前5名個股為凌航（3135）上漲5.5元，漲幅17.46％；安馳（3528）上漲8.8元，漲幅10％；國精化（4722）上漲7.8元，漲幅9.99％；金橋（6133）上漲1.8元，漲幅9.97％；淳安（6283）上漲2.3元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為晶彩科（3535）下跌6元，跌幅9.8％；AMAX-KY（6933）下跌19元，跌幅8.84％；柏承（6141）下跌1.15元，跌幅8.21％；圓裕（6835）下跌3.15元，跌幅7.69％；祥碩（5269）下跌140元，跌幅7.27％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 凌航（3135） 37.0 ▲5.5 ▲17.46％ 安馳（3528） 96.8 ▲8.8 ▲10.0％ 國精化（4722） 85.9 ▲7.8 ▲9.99％ 金橋（6133） 19.85 ▲1.8 ▲9.97％ 淳安（6283） 25.4 ▲2.3 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶彩科（3535） 55.2 ▼6.0 ▼9.8％ AMAX-KY（6933） 196.0 ▼19.0 ▼8.84％ 柏承（6141） 12.85 ▼1.15 ▼8.21％ 圓裕（6835） 37.8 ▼3.15 ▼7.69％ 祥碩（5269） 1785.0 ▼140.0 ▼7.27％

資料來源：證交所