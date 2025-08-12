快訊／台股收盤上漲22.86點　台積電持平至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（12日）開高走高，加權指數終場上漲22.86點，以24158.36點作收，漲幅0.09％，成交量4200.44億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲47.34點開出，指數開高走高，盤中最高達24263.92點，最低24065.43點，終場收在24158.36點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）下跌1元至197元；聯發科（2454）上漲5元至1360元；廣達（2382）下跌7元來到283元；長榮（2603）上漲3元至198元。
今天漲幅前5名個股為凌航（3135）上漲5.5元，漲幅17.46％；安馳（3528）上漲8.8元，漲幅10％；國精化（4722）上漲7.8元，漲幅9.99％；金橋（6133）上漲1.8元，漲幅9.97％；淳安（6283）上漲2.3元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為晶彩科（3535）下跌6元，跌幅9.8％；AMAX-KY（6933）下跌19元，跌幅8.84％；柏承（6141）下跌1.15元，跌幅8.21％；圓裕（6835）下跌3.15元，跌幅7.69％；祥碩（5269）下跌140元，跌幅7.27％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|凌航（3135）
|37.0
|▲5.5
|▲17.46％
|安馳（3528）
|96.8
|▲8.8
|▲10.0％
|國精化（4722）
|85.9
|▲7.8
|▲9.99％
|金橋（6133）
|19.85
|▲1.8
|▲9.97％
|淳安（6283）
|25.4
|▲2.3
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶彩科（3535）
|55.2
|▼6.0
|▼9.8％
|AMAX-KY（6933）
|196.0
|▼19.0
|▼8.84％
|柏承（6141）
|12.85
|▼1.15
|▼8.21％
|圓裕（6835）
|37.8
|▼3.15
|▼7.69％
|祥碩（5269）
|1785.0
|▼140.0
|▼7.27％
資料來源：證交所
