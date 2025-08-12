裕民上半年EPS1.04元　下半年穀物與鋁礬土量增、西芒杜提前量產

▲裕民航運下半年業績看增。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)第2季合併營收為新台幣36.19億元，年減13.1%，季增5.3%，毛利率為22.79%，歸屬於母公司之稅後純益6.49億元，年減46.5%，季增185.7%，第2季EPS0.77元。累計上半年營收70.51億元，年減12%，營業毛利率為20.91%，歸屬於母公司稅後純益8.76億元，年減60.2%，EPS1.04元。

法人指出，下半年是散裝船運旺季，鐵礦石與鋁礬土貨量看增，美國透過關稅談判強力外銷的穀物估計將爆量，加上原訂12月開始量產的西非幾內亞西芒杜礦場，提前自11月開始首批裝運，下半年業績有望明顯提升。

裕民指出，第2季主要乾散貨商品中，鐵礦石受益於巴西氣候好轉、澳洲礦商於年度結算前積極出貨，巴西及澳洲出口量年增3%。煤炭方面，受中國加大再生能源投資與自蒙古內陸進口替代，及印度國內產量增加影響，貿易量年減逾8%。穀物則因中國致力提升自給率、進口需求趨緩，及烏克蘭出口放緩，導致貿易量年減達7%。

鋁土礦方面，受惠於中國電動車與再生能源需求持續擴張，加深對進口依賴，第2季幾內亞出口鋁土礦達4,670萬噸，年增32%，有效提升海岬型船舶需求。西非幾內亞至中國的貿易量持續成長，成為長水路貿易的重要驅動力。

船噸供給方面，Clarksons估計2025年散裝船總運力成長3.1%。目前新船訂單占現有船比率僅10.4%，處於歷史低檔，加上主要造船廠塢檔有限，新船造價維持高檔，2025上半年散裝船新船合約較去年同期減少73%，平均交船期長達3.87年，預期未來散裝船供給增幅有限，加上國際船舶環保法規日趨嚴格，將促使更多老舊船舶減速航行甚至提前拆解，壓縮市場有效運力，有利於支撐運價走勢。

裕民航運表示：「第二季波羅的海指數（BDI）平均為1,467點，雖較去年同期下滑21%，但較第一季顯著回升31%，裕民在多變的市況中，仍能展現穩健的營運效率與財務韌性，積極為未來產業轉型與市場契機做好準備。

展望未來，儘管全球經濟成長趨緩、地緣政治及關稅政策促使供應鏈重組，持續對散裝貿易需求構成挑戰；惟下半年是乾散貨傳統出貨旺季，極端氣候及戰爭造成災後重建計畫，西非西芒度鐵礦石新專案投產，中國重啟大型水利基礎建設投資計畫等，也為散裝需求注入成長動能，有望進一步提升市場運力需求。



裕民於今年第1季交付1艘6.4萬噸極限靈便型（Ultramax）新船，新船訂單尚有6艘6.4萬噸極限靈便型船、4艘18萬噸海岬型船、2艘風電運維母船及1艘合資LNG運輸船，公司持續聚焦於高效節能船隊布局、碳排放減量技術導入及多元化船型業務開發，以因應全球供應鏈重組趨勢所帶來的新一波商機。裕民秉持穩健經營與前瞻佈局原則，致力持續強化企業競爭力。