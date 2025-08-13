127萬人賺錢！20檔台股ETF搶先創高一表看　2檔主動式量價齊揚

▲台股逼近史上新高，20檔ETF先破紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股驚驚漲，距離歷史新高24390.03點已近在咫尺。大盤的氣勢如虹，也讓台股ETF績效紅通通，統計更有20檔領先大盤創下收盤新高，127萬6979位受益人投資都賺錢，其中2檔主動式ETF近一個月來飆漲幅度超過10%最吸睛。

觀察20檔收盤創新高的台股ETF近一月表現，其中以主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)上漲逾10%、日成交均量最熱絡表現最佳，兩檔主動式成為價量齊揚最旺的台股ETF。

市場法人表示，主動式ETF可隨時因應市場靈活配置，適合積極主動的台股ETF投資人。其中00982A是首檔配動式ETF，在7月31公告首次配息0.236元後，由於預估年化配息率逾8%，因此8月以來投資人卡位資金挹注不斷，00982A除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日，有興趣的投資人可多留意相關投資契機。

ETF理財達人指出，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。五檔主動式台股ETF在成立時受益人數也是從38578人增加到118364人，增加了79786人、成長率206.825%。顯見主動式ETF投資熱潮持續發燒，投資人對台股主動式ETF也逐漸認同。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，美股持續創新高，連帶台股仍持續走高。台AI伺服器在Nvidia及AWS的拉貨之下，維持強勁動能，亦成為盤面的主流，摒除美國政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。

陳沅易指出，台股整體看來仍為選股不選市表現，由於大盤已創波段高點，布局方向可朝獲利成長且穩定配發現金股利標的投資標的，著重公司長期發展優勢，像是半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群、往AI應用以及提高生產力族群布局。