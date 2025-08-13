菲律賓台灣形象展9月登場　展覽推介會再現台灣軟硬實力

▲推介會貴賓左起駐菲律賓台北經濟文化辦事處經濟組組長荀玉蓉、菲律賓工商總會(PCCI)副會長暨出口商總會董事Bryan Ang、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）秘書長Evangeline Q de Leon、外貿協會市場拓展處副處長王信雄、駐菲律賓台北經濟文化辦事處楊登仕公使、馬尼拉台灣貿易中心主任賴榮春。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署與外貿協會主辦的「2025 菲律賓台灣形象展」，闊別6年後，即將於9月17日至19日在馬尼拉SMX會議中心隆重舉行。今(13)日特別舉辦展覽推介會，邀請菲律賓29家主流媒體、16個產業公協會及社團領袖搶先體驗本次展覽的創新產品與整體解決方案，為盛會預熱造勢。

外貿協會副處長王信雄表示，本屆形象展係疫情後台灣大規模重返菲律賓市場的重要活動。展覽依據菲律賓政府政策、市場需求及消費趨勢，精心規劃「綠色永續」、「農漁科技」、「大健康」、「智慧科技」與「智慧生活」五大主軸，設置五大形象館及產業專區，匯聚超過140家具代表性的台灣優質企業，全面展現臺灣產業多元競爭力與創新實力。

駐菲律賓台北經濟文化辦事處公使楊登仕進一步指出，菲律賓是台灣在東協最重要的經貿與戰略合作夥伴之一，也是推動新南向政策的關鍵國家。雙方在電信基礎建設、綠能、農產加工等領域互補性高。台灣形象展作為平台，將有助深化雙邊產業鏈連結，促進政策對接與長期夥伴關係，開創合作新局。

馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)秘書長Evangeline Q. de Leon則強調，台灣形象展是連結社群、建立互信與啟發合作的重要橋樑，展現台菲長期建立在共享價值上的夥伴關係。

菲律賓工商總會(PCCI)副會長暨出口商總會董事Bryan Ang博士表示，本展引進與菲律賓經濟優先發展方向高度契合的產業，將使本地企業家、製造商與服務供應商得以探索合資合作、商業機會及技術轉移，全面提升能力與競爭力。

推介會亮點產品涵蓋五大主軸。農漁科技方面，儀興科技展出IoT智慧手持土壤養分檢測儀與豬隻計數器，著重即時監控與精準農牧管理；銘祥科技提供微氣候氣體感測器及水質感測器，為智慧農漁業提供高效解決方案。

智慧科技領域，城智科技展示全場域AI人臉追蹤系統，能無縫整合現有監控體系；兆勤科技則展出具資安防護的雲端技術，回應菲律賓對非紅供應鏈安全產品的迫切需求。

大健康產業部分，華碩以ICT智慧醫療應用領航市場，倍智醫電展示具AI輔助的倍利肺部影像判讀軟體，引領精準醫療新趨勢。在綠色永續領域，鐙鋒氫科技主打再生氫能技術；而勁芯電池著重鋰電池的創新應用，兩者皆領先市場，響應全球能源轉型潮流。

智慧生活方面，昇宏國際呈現兼具科技與美學的美髮保養系列，森田藥妝則帶來深受消費者喜愛的臺灣護膚品，彰顯台灣美妝產業的魅力。以上亮點產品不僅技術創新領先，更貼合菲律賓市場對能源穩定、食品安全、醫療普及、資安防護及消費升級的多元需求。

推介會吸引達16個產業公協會、重要商會及僑團共襄盛舉，展現台菲產業界的高度關注與支持。各界期待9月登場的菲律賓台灣形象展，不僅能為雙邊企業搭建穩固交流平台、促進更多商機，更能加深臺菲在科技創新、永續發展及健康產業等領域的合作夥伴關係，為台菲經貿合作再創高峰。