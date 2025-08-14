桃園航空城安置戶卡房貸風波難平息　央行否認與財政部協調放行

▲桃園航空城內建案開發資料照，非指房貸爭議戶。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

前行政院院長、桃園市長張善政對航空城安置戶房貸遭央行選擇性信用管制波及，出現交屋延誤等爭議，張善政直批「央行不食人間煙火」，市場傳出央行將與財政部溝通協調放行，央行今（14）日發出聲明否認傳言，並強調相關貸款皆依規定核實辦理。

央行聲明文如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日媒體報導指稱航空城拆遷戶面臨貸款卡關，主因包括央行祭出信用管制措施，另稱央行將與財政部溝通協調等節，均未符事實，謹說明如下：

一、 桃園航空城拆遷戶之貸款條件，係由銀行依據相關金融法規、金融實務及其授信內規(5C、5P原則)，核實認定辦理。

二、 本行實施選擇性信用管制措施，桃園航空城拆遷戶如符合以下情形者，貸款條件不會受到本行規定限制：

(一) 借款人以獲配安置土地申辦重建貸款。

(二) 借款人符合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」條件

者或屬名下無房無貸者，新申辦之購屋貸款(非高價住宅貸款)。

(三) 依本行協處措施之借款人：

1. 借款人名下只有繼承取得房屋或房貸，新申辦之購屋貸款(非高價住宅貸款)。

2. 借款人已有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦之第1戶或第2戶購屋貸款(非高價住宅貸款)。

三、 本行人員出席114年2月召開之航空城相關會議，以及後續回復桃園市政府等函文內容，均已明確表達上開意見；且於上開會議中，本行並未表示將與財政部溝通協調。

四、 另查財政部已函請8家公股銀行配合國家政策依法核貸。