利空趨緩市場觸底　台中高價重劃區自住撐盤

▲台中各期重劃區近年在房市中成為主力，憑藉交通與環境優勢，持續吸引自住族群進場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中不論是有捷運經過的成熟四期重劃區，還是水湳經貿園區、單元8、14期重劃區等新興區段，憑藉交通與環境優勢，持續吸引自住族群進場。專家認為，雖近期政策干擾使投資客退場，但重劃區因生活機能日趨完善，加上防洪與耐震規劃優於舊市區，仍受自住客青睞。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

永義房屋經貿中清捷運加盟店店東潘光益指出：「台中新興重劃區多環繞74號快速道路與捷運動線發展，不僅市中心可快速抵達，對外銜接也便利。加上街廓方正、管線地下化、綠地規劃充足，相較舊市區狹小街道與凌亂建物，居住舒適度明顯提升。」

潘光益分析：「現代生活機能因疫情後、互聯網時代，外送平台與電商發達，減低了對傳統市場與鄰近商圈的依賴，加上重劃區環境品質的重要性更受買方重視。」

▲重劃區在規劃階段便納入滯洪池與完善排水系統，加上新屋耐震係數較高，更成為讓不少換屋族與首購族優先考慮。（圖／記者陳筱惠攝）

尤其，近年地震與豪雨頻傳，不少舊市區建物耐震不足或遇強降雨積水。重劃區在規劃階段便納入滯洪池與完善排水系統，加上新屋耐震係數較高，更成為讓不少換屋族與首購族優先考慮。

但是，潘光益表示：「在疫情過後，新預售案與新成屋單價屢創新高，但重劃區中古屋與新屋價差有限，例如四期重劃區與水湳經貿園區周邊，屋齡20至30年的中古大樓單價約27~30萬元，三房總價1000萬至1300萬元，少數屋況舊或無車位者可低至800萬元。相較新成屋，中古屋反而成為價格緩衝帶。」普遍購屋族預算仍落在800～1300萬元左右的2～3房。

新屋部分，疫情後建案以小宅為主力，室內坪數多落在13~15坪，部分採單面採光與合併陽台設計。以14期及水湳區域為例，新成屋兩房總價多在1500萬至1800萬元，已成首購入門門檻。

▲下半年市場利空趨緩，可望以盤整為主。（圖／記者陳筱惠攝）

潘光益表示：「自去年919過後，市場盤整投資客縮手，但新婚、工作因素移居的自住需求穩定，目前央行對首購族仍保有貸款支持，加上市況已經冷淡，短期不太可能再加碼打房。」

▲永義房屋經貿中清捷運加盟店店東潘光益表示，目前購屋族出手可擁有產品選擇性多、價格鬆動2大優勢。（圖／業者提供）

潘光益建議：「7月過後其實客戶看屋量有明顯提升，目前出手的2大優勢為可選擇的產品變多，屋主也相對好談價，下半年市場可望以盤整為主。對預算有限的買方來說，選擇10年以上屋齡的物件，不僅能享受區域環境優勢，也能避免高價新屋壓力。」

