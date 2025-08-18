ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣順豐「健康職場三部曲」再升級　高溫津貼助員工清涼抗暑

▲台灣順豐推動健康促進計畫，總經理潘逸俊(上右1)與同仁一起健身，展現企業對健康文化的重視。。（圖／順豐提供）

▲台灣順豐同仁憑藉熱情與堅持利用時間投入運動訓練，參加國際賽事雙雙獲得獎牌殊榮。（圖／順豐提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣順豐將幸福職場視為企業競爭力的核心，面對夏季高溫作業挑戰，率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外補助，減緩炎熱氣候帶來的生理負擔與壓力，同時展開為期半年的「健康職場三部曲」健康促進計畫，透過主題式健康講座、肌力訓練課程、路跑活動與健走挑戰賽等多元形式，將健康生活型態落實於日常。

此外，台灣順豐亦重視團隊情感與向心力的建立，8月舉辦「電影日」活動邀請全台逾千名員工及眷屬熱情參與，共同欣賞溫馨電影，營造同仁與家人輕鬆相聚的溫馨時刻。透過一連串實質行動，展現公司對員工福祉的承諾與實踐，致力在穩健拓展事業的同時，打造兼具效率與溫度的幸福職場典範。

台灣順豐總經理潘逸俊表示：「關注員工健康與自我成長，是我們打造幸福職場的起點。物流業節奏緊湊、工作強度高，更需要企業主動提供健康知識與身心支持，讓員工能感受到被理解與被照顧的溫度。」

他進一步指出，考量6~9月夏季戶外與倉儲作業面臨高溫的熱傷害風險，公司率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外津貼補助，以減緩酷暑帶來的生理負擔與壓力。此舉不僅是對現場同仁辛勞的實質肯定，更是實踐「照顧好自己，才能照顧好工作」的具體行動。

▲台灣順豐於全台展開8場電影日活動，讓員工與家屬共度美好暑假時光。（圖／順豐提供）

▲台灣順豐於全台展開8場電影日活動，讓員工與家屬共度美好暑假時光。（圖／順豐提供）

延續這份關懷，台灣順豐同步推動為期半年的「健康職場三部曲」健康促進計畫，從健康知識、運動實踐到自我挑戰，三階段系統性引導員工養成長期健康習慣。

每月在全台舉辦不同主題的健康講座，邀請專業營養師現場授課，結合營養觀念與飲食實務，協助員工落實可持續的健康行動。不僅止於知識推廣，更透過低門檻、高參與度的肌力訓練課程，透過專業教練依照同仁的體能狀況設計兼具心肺強化與肌力提升的訓練動作，讓同仁能在安全、無壓力的環境中養成規律運動習慣。

緊接著推動計步器挑戰賽，鼓勵員工以日常步行作為運動起點，並激發團隊合作氛圍，為此有員工自發性組團挑戰健走，在七天內累計達到近20萬步的成績。

在養成穩定運動基礎後，公司更進一步推出路跑活動支持計畫，鼓勵員工設定個人運動目標、挑戰自我，也帶動部門間的正向交流與彼此激勵，讓健康行動能持續融入日常。

透過制度鼓勵與資源支持，許多員工逐步養成良好的運動習慣，並在長期實踐中發展出個人專長。其中，一位資深倉儲人員長期投入壘球訓練，於2025年代表台灣參加世界壯年運動會榮獲壘球銀牌。

▲台灣順豐同仁憑藉熱情與堅持利用時間投入運動訓練，參加國際賽事雙雙獲得獎牌殊榮。（圖／順豐提供）

▲台灣順豐推動健康促進計畫，總經理潘逸俊(上右1)與同仁一起健身，展現企業對健康文化的重視。（圖／順豐提供）

另一位來自物流第一線的收派同仁，平時利用下班與假日時間參與龍舟訓練，組隊出征上海國際龍舟邀請賽，在200公尺與100公尺直道賽中雙雙奪冠。他們在專業物流工作之外發展個人興趣與體能潛力，展現職涯與熱情並行的可能，也讓「幸福職場」不再只是理念，而是能被實踐的日常。

在推動健康的同時，台灣順豐亦重視團隊情誼與家庭連結，於暑假期間舉辦員工「電影日」活動，邀請全台逾千名員工與家屬熱情參與。活動以包場觀賞溫馨影片的方式，讓同仁與家人在輕鬆愉快的氛圍中共度美好午後，留下難得的相聚回憶。此舉除了回應員工對「工作與生活平衡」的期待，也展現企業營造有溫度職場的理念，不僅注重績效與責任，更重視每位員工背後的家庭與角色。

除了深耕人本文化與幸福職場實踐，台灣順豐也積極為未來十年的產業變局超前部署，聚焦於「國際拓展深化」與「營運效能優化」兩大方向。提供全球超過70個國家一站式物流解決方案，強化國際快遞與重貨物流的整合能力，也針對越南、日本、馬來西亞等地規劃專屬路線與在地化服務模式，拓展跨境物流版圖。

今年上半年更進一步擴展貨運代理領域，提供空海聯運、特貨承攬、報關諮詢等全方位服務，以因應跨境電商與全球供應鏈多元且即時的需求。同時規劃桃園轉運中心自寄快取站、偏遠地區代收點等優化台灣宅配服務，擴大服務靈活性。面對電商熱潮與日益複雜的國際物流挑戰，台灣順豐透過持續升級營運效能與國際佈局，致力成為企業面對變局時最值得信賴的物流夥伴。

關鍵字： 台灣順豐健康職場再升級高溫津貼

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

