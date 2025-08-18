土銀攜手台產挺攤商　推出傳統市場專屬火險保單

▲土銀外觀照。（圖／翻攝自Google map）

記者巫彩蓮／台北報導

小攤商福音！土銀代理銷售台產專為傳統市場量身打造的「集合式商業火險保單」，將傳統市場火災、爆炸及營業中斷等潛在風險納入保險範圍，能在災害發生後提供攤商基本保障並填補損失，強化市場韌性。

依照內政部消防署統計，我國去(113)年發生15,430次火災，總共造成13.3億元房屋及財物損失，平均每次祝融肆虐造成8.6萬元損失。去年至今(114)年3月間發生數起傳統市場火災，造成攤商財產損失及營業中斷，讓商家多年心血付之一炬。

傳統市場過往是保險服務覆蓋盲區，為提供攤商合宜保障，土地銀行代理銷售臺灣產物保險公司提供攤商專屬的「集合式商業火險保單」，投保範圍涵蓋火災、爆炸、煙燻等項目，並注入微型保險精神，減輕投保負擔，同時獲得基本合宜的保障。

臺北市成功市場及錦安市場已透過土地銀行與臺灣產物保險公司簽署「集合式商業火險保單」，以市場自治會為要保人，平均每位攤商每年保費僅數百元，即享有停業損失保險，且最多可補償90日，讓攤商做生意更有保障。此外，土地銀行積極推展微型傷害保險、小額終老保險，以簡單易懂、低保額及便宜保費為商品特色，讓更多客戶只須繳交低廉保費就能享有遭遇危難時的基本保障

