基隆港高遠新村歷史建築　活化翻新再現原風貌正式公告招商

台灣港務公司基隆分公司今(18)日辦理基隆港高遠新村歷史建築公告招商，基地面積3,089㎡(934坪)，建築物樓地板面積287㎡(87坪)，投資人可經營項目包含零售、文創、餐飲等。招商標的位於基隆市中山區和平社區，鄰近基隆港西16號碼頭與西岸郵輪碼頭。

距離基隆車站僅約5分鐘車程，從基地內即可從高處俯瞰基隆港，更鄰近球子山燈塔、築港紀念碑、百年仙洞巖及海蝕佛手洞等知名景點，是一完美結合港口歷史與現代文創新風貌的新景點。

高遠新村歷史建築是日據時代，為基隆港築港需要，提供在台最高長官使用之官舍，原名為築港出張所仙洞町官舍；戰後作為前交通部基隆港務局局長宿舍，並將此宿舍群改名為高遠新村，基隆市政府於民國95年登錄為歷史建築。

本歷史建築見證了從日據時代至今的基隆港歷史發展，港務公司為活化文化資產，自民國110年辦理歷史建築修復再利用工程，於113年8月9日竣工，成功將深具歷史文化特色之日式建築重現世界眼前。修復工程特色在於還原建築物最初建成之完整風貌，工程團隊考證日治藍曬圖作為原貌修復之參考依據，將原有材料採「保存極大化」原則，戶外庭園亦復原為原有空間格局及日式景觀，保存原有之大樹。歷史建築整體園區氛圍相當清靜悠閒，是個能放鬆身心，又能體驗文化藝術價值的好地方。

港務公司將採綜合評選方式，評選投資人承租經營，並期盼投資人能發揮巧思，在經營上融入高遠新村的歷史與文化底蘊，結合周邊特色景點，將高遠新村歷史建築活化打造為鄰近基隆港之特色地標與私房秘境，成為旅客或民眾的假日休憩勝地。

詳細公告招商文件登載於基隆港務分公司入口網站https://kl.twport.com.tw（路徑：首頁/港務快訊/招商招租），歡迎業界先進踴躍洽詢。