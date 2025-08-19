台積電2奈米晶圓喊價3萬美元　外媒爆採「不打折、不議價」策略

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

根據韓媒《Digital Daily》報導，台積電已將2奈米晶圓報價設定為每片3萬美元，並對所有客戶實施「不打折、不議價」的策略，展現其在先進製程市場的定價主導權。

根據外媒 Wccftech 與爆料人士 @Jukanlosreve 引述報導，台積電計畫在未來34個月內展開2奈米試產，初始月產能約3萬至3.5萬片晶圓，並規劃於2026年在四座新廠擴充至月產6萬片。

良率方面，台積電2奈米初始良率達64%至66%，其中SRAM良率更突破九成，顯示量產進程順利。業界分析，台積電透過高定價策略，確保只有具備資金實力的客戶能取得最新製程，以維持高獲利表現。

過去蘋果一向是台積電新製程的首波客戶，但此次市場傳出，輝達、AMD等業者亦可能納入首批名單，顯示AI運算需求推動先進製程競爭更趨激烈。

相較之下，三星電子在2奈米製程的良率僅約40%，雖積極以更低價格、更快交貨時程搶市，但仍落後台積電，兩者在「高價鎖客」與「低價搶單」之間形成鮮明對比。

市調機構 Creative Strategies 執行長 Ben Bajarin 曾指出，台積電供應蘋果的3奈米晶圓單價已達每片1.8萬美元，十年翻漲三倍，如今2奈米再創天價，凸顯先進製程的稀缺性與市場價值。