有巢氏房屋勇揭頂樓鐘乳石漏水屋況　誠信守護買方權益

▲有巢氏房屋陳子維（圖左）、楊政霖（圖右），用誠實、細心服務，贏得客戶認可與肯定，更得到新委託。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

許多屋主在出售物件時往往隱瞞屋況，試圖提高房價，但這樣的做法可能會引發買方的不滿與後續的法律糾紛。為了保障雙方的權益，有巢氏房屋民生敦北加盟店東張宜羚始終堅持以誠信為本，並且要求團隊詳實調查每一個物件，將所有已知的屋況問題清楚告知買方。

誠實提供屋況與評估 助力客戶購房決策

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店內資深經理楊政霖、陳子維去年就遇到年久失修、漏水甚至已經形成鐘乳石的屋況，一眼望去不僅屋內木造裝潢受白蟻侵蝕嚴重，加上雜物堆積，完全無法確認屋況。對此，兩人也主動向潛在買方說明，更誠實告知修繕所需時間與費用不少，但潛在買方聽完物件資訊後仍相當有興趣，希望進一步確認修繕費用。

為給買方提供最準確資訊，兩人親自走訪管理員和鄰居等，下雨天時更前往實地勘查漏水狀況。也特地邀請三組水電師傅進行評估，並整合修繕相關費用，提供買方參考。經過一個多月的調查與溝通，買方被兩位經理的誠意與專業打動，決定購買這間房子。簽約時，兩人也說服賣方在價格上做出適當讓步，作為修繕經費，同步寫進買賣契約，避免後續爭議，也保護買賣雙方的權益。

買方購屋後，花費近一年的時間重新裝潢，過程中兩人持續協調漏水修繕。買方入住後，直接委託銷售原本居住的房子，直言「有巢氏民生敦北團隊做事仔細、態度認真，而且知無不言，很放心將房子交給他們處理！」

誠實文化贏得客戶口碑與業績

張宜羚店東坦言，大家都希望自己房子可以賣高價，會隱瞞小部分的不良屋況，希望藉此賣到好價格。但她總會將心比心向客戶說明，「自己不想買到有問題的房子，別人當然也不想。」說服賣方坦白所有屋況，若賣方堅持不同意揭露，張宜羚寧可不接受委託，也不會犧牲買方有瞭解所有屋況的權利。她也把這個信念傳承給團隊，要讓賣方賣的開心、也要讓買方住的安心。

就像是永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說，「沒人喜歡被隱瞞，好的壞的我們都會講。」有巢氏房屋民生敦北加盟店東張宜羚和她的團隊，銷售前詳盡調查，銷售時堅持告知所有已知屋況、建議多個解決方案，最終贏得客戶信任和好口碑，委託和業績自然隨之而來。

▲有巢氏房屋民生敦北加盟店，不只坦白屋況，更備好解決方案，助客戶決策！（圖／永慶房產集團提供）

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