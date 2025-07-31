ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

有巢氏房屋勇揭頂樓鐘乳石漏水屋況　誠信守護買方權益

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲有巢氏房屋陳子維（圖左）、楊政霖（圖右），用誠實、細心服務，贏得客戶認可與肯定，更得到新委託。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

許多屋主在出售物件時往往隱瞞屋況，試圖提高房價，但這樣的做法可能會引發買方的不滿與後續的法律糾紛。為了保障雙方的權益，有巢氏房屋民生敦北加盟店東張宜羚始終堅持以誠信為本，並且要求團隊詳實調查每一個物件，將所有已知的屋況問題清楚告知買方。

誠實提供屋況與評估　助力客戶購房決策

[廣告]請繼續往下閱讀...

店內資深經理楊政霖、陳子維去年就遇到年久失修、漏水甚至已經形成鐘乳石的屋況，一眼望去不僅屋內木造裝潢受白蟻侵蝕嚴重，加上雜物堆積，完全無法確認屋況。對此，兩人也主動向潛在買方說明，更誠實告知修繕所需時間與費用不少，但潛在買方聽完物件資訊後仍相當有興趣，希望進一步確認修繕費用。

為給買方提供最準確資訊，兩人親自走訪管理員和鄰居等，下雨天時更前往實地勘查漏水狀況。也特地邀請三組水電師傅進行評估，並整合修繕相關費用，提供買方參考。經過一個多月的調查與溝通，買方被兩位經理的誠意與專業打動，決定購買這間房子。簽約時，兩人也說服賣方在價格上做出適當讓步，作為修繕經費，同步寫進買賣契約，避免後續爭議，也保護買賣雙方的權益。

買方購屋後，花費近一年的時間重新裝潢，過程中兩人持續協調漏水修繕。買方入住後，直接委託銷售原本居住的房子，直言「有巢氏民生敦北團隊做事仔細、態度認真，而且知無不言，很放心將房子交給他們處理！」

誠實文化贏得客戶口碑與業績

張宜羚店東坦言，大家都希望自己房子可以賣高價，會隱瞞小部分的不良屋況，希望藉此賣到好價格。但她總會將心比心向客戶說明，「自己不想買到有問題的房子，別人當然也不想。」說服賣方坦白所有屋況，若賣方堅持不同意揭露，張宜羚寧可不接受委託，也不會犧牲買方有瞭解所有屋況的權利。她也把這個信念傳承給團隊，要讓賣方賣的開心、也要讓買方住的安心。

就像是永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說，「沒人喜歡被隱瞞，好的壞的我們都會講。」有巢氏房屋民生敦北加盟店東張宜羚和她的團隊，銷售前詳盡調查，銷售時堅持告知所有已知屋況、建議多個解決方案，最終贏得客戶信任和好口碑，委託和業績自然隨之而來。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲有巢氏房屋民生敦北加盟店，不只坦白屋況，更備好解決方案，助客戶決策！（圖／永慶房產集團提供）

延伸閱讀
永慶不動產、永義房屋高雄區經管會支持在地棒球發展　捐贈10萬贊助七賢國中棒球裝備
永慶慈善基金會埋下誠實的種子　北中南遍地開花
永義房屋榮獲服務業大獎肯定　是房仲加盟品牌唯一獲獎
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

推薦閱讀

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

受到鴻海（2317）入股效應加持，東元（1504）今（31）日開盤跳空奔抵漲停，每股報51元為6月18日以來、約1個半月新高，委買張數一度超過15.5萬張。鴻海早盤最高報178元，漲逾3.8%，開盤15分鐘成交量近2萬張。

2025-07-31 09:27
新台幣午盤貶逾2角　叩關30元字頭

新台幣午盤貶逾2角　叩關30元字頭

美國對台關稅即將公告，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾堅不降息，並對9月降息預期潑冷水導致美元指數走揚，新台幣今（31）日貶勢擴大，午盤重貶2角，最低下探29.954元，漸向30元字頭叩關。

2025-07-31 12:54
聊天聽來飆股！　地政教授生活選股翻賺和碩、卡位鴻海

聊天聽來飆股！　地政教授生活選股翻賺和碩、卡位鴻海

政大地政系教授林左裕是地產界的人氣王，他投資奉行「生活選股」，搭配算股心法，抓出合理買點，多年來價差股息雙賺，「投資要賺錢，關鍵在『別人恐慌時你貪婪』，但貪婪必須有所依據，切忌無腦進場。」

2025-07-31 12:48
慧榮第二季營收季增19％優於預期　看好第三季季增10~15%

慧榮第二季營收季增19％優於預期　看好第三季季增10~15%

記憶體大廠慧榮科技公布2025年第二季財報，營收達1億9,868萬美元，較前一季成長19%，與去年同期相比微幅減少6%。第二季毛利率47.7%，稅後淨利2,301萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.69美元(約新台幣20元)。

2025-07-31 12:26
聯準會利率連5次按兵不動　債券市場有3大觀察趨勢

聯準會利率連5次按兵不動　債券市場有3大觀察趨勢

聯準會7/30如預期維持利率於4.25～4.5%、連五次按兵不動，加上美國公布第二季經濟成長率及民間就業報告亮麗，淡化九月降息預期，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊認為，債券市場未來有三個觀察趨勢，首先仍是聯準會的利率動態：關稅對於通膨和經濟的衝擊逐漸顯現，聯準會若以抗通膨為優先，恐無法太快降息；其次，信用債利差縮減至十多年來低檔區，恐無法有效防禦系統性或非系統性風險；第三則是美元貶值；川普上任後儘管海外對美元資產需求仍強，但美元仍然貶值，部份原因在於國際投資人藉由貨幣對沖操作降低美元曝險。

2025-07-31 12:26
蘋果關閉中國門市落居老三　謝金河：庫克面臨空前挑戰

蘋果關閉中國門市落居老三　謝金河：庫克面臨空前挑戰

美國總統川普發動關稅戰，引發全球供應鏈轉移，蘋果也不例外，財信傳媒董事長謝金河以「蘋果的中國變數」為題，撰文描述蘋果關閉中國大陸據點，降低中國生產比重，乃至於中國大陸手機市場占有率遭到Vivo、Oppo等品牌夾殺等現象，以往蘋果都是全球巿值最大的企業，如今市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，成為第三，這是執行長庫克空前的挑戰。

2025-07-31 10:56
20萬股民注意！00939小貼息　2關鍵因素成亂流

20萬股民注意！00939小貼息　2關鍵因素成亂流

擁20.47萬受益人的統一台灣高息動能ETF（00939）今（31）日除息，但受到川普關稅台灣遲遲未等到開獎台股震盪，加上金管會對高息ETF配息提出指引反造成投資人不安，00939除息氣勢受到干擾，早盤呈現走低格局，最低來到13.63元，跌幅未達1%，仍有機會挑單連7次1日填息。

2025-07-31 10:14
362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

今年5、6月申報113年度綜所稅首批退稅來了！362萬人今（31）日喜迎首批退稅款入帳，財政部估計將發出585億元，其中有2種人最先領錢。

2025-07-31 09:39
關稅快掀牌！台積電漲10元刷1165天價　台股漲85點後翻黑震盪

關稅快掀牌！台積電漲10元刷1165天價　台股漲85點後翻黑震盪

美股30日主要指數漲跌互見，在台對等關稅即將公布之際，台股今（31）日以上漲61.87點、23523.59點開出，指數一度上漲逾85點再翻黑震盪，台積電（2330）創高來到1165元，上漲10元。

2025-07-31 09:04
14地淹水警戒　台中南投屏東13處列一級

14地淹水警戒　台中南投屏東13處列一級

雨彈飄移，經濟部水利署今（31）日上午8點30分針對南投縣、台中市、屏東縣等3縣市共14地發布淹水警戒，其中13處已明顯積淹水，列為一級警戒。

2025-07-31 08:51

讀者迴響

熱門新聞

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

凱基人壽踩3道紅線　金管會開罰180萬元加1糾正

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

高息神話退場？ETF配息新規上路！ETF專家：00929、00713還穩住！

鴻海結盟劍指「星際之門」　東元手握2關鍵門票

鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華股權小稀釋

台新新光金控歡慶合併　祭出逾40項專屬優惠

連續5次利率維持不變　美聯儲：通脹仍處於高位

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366