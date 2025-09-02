「跨年度」結婚拿父母2352萬大紅包　國稅局一招免贈與稅

▲結婚收爸媽的大紅包，一招免繳贈與稅。（資料照／記者曾筠淇攝）



記者許力方／綜合報導

兒女要結婚，想出錢幫買房，透過免稅贈與可為孩子準備一個大紅包。財政部高雄國稅局表示，依據遺贈稅法規定，父母於子女婚嫁時所贈與之財物，總金額不超過100萬元，可不計入贈與總額，也就是說，每年除了各自的贈與稅免額外，還可以各自再贈100萬元免稅，而「跨年度」贈與最節稅。

高雄國稅局說明，依遺產及贈與稅法第20條第1項第7款規定，父母於子女婚嫁時所贈與之財物，總金額不超過100萬元，可不計入贈與總額。也就是說父母每年除各自的贈與稅免稅額244萬元外，於子女結婚時，還可以各自贈與子女財物100萬元，無須課徵贈與稅；該「婚嫁時」，實務上以結婚登記前後6個月內認定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國稅局舉例，兒子與媳婦將於明年（2026年）1月結婚，若爸媽今年度無其他贈與，可於今年底前各自贈與兒子244萬元，並於明年1月兒子結婚時，再各自贈與344萬元（一般贈與244萬元+婚嫁贈與100萬元）。

在「跨年度」贈與安排下，爸媽贈與金額共1176萬元（免稅額244萬元x2個年度x父母2人+婚嫁贈與100萬元x父母2人），無須繳納贈與稅。

若媳婦的爸媽也比照辦理，小倆口結婚時來自父母雙方跨年度贈與金額2352萬元，均免徵贈與稅。

國稅局提醒，父母各自於子女婚嫁時贈與財物，加計當年度其他贈與，若超過344萬元者，應於贈與行為發生後30日內，檢附贈與人及受贈人雙方身分證明文件、贈與契約書、資金證明（如存摺或定期存單影本等）及子女結婚登記戶籍資料，辦理贈與稅申報。