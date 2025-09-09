彰化和美房市「三溫暖」　土地交易逆勢佔比攀

▲自央行延伸限貸令後，市場交易急凍，無論是建商推案或買方進場都趨於保守，但彰化縣和美土地交易反而逆勢撐盤，佔交易5成。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

彰化和美地區近期房市陷入明顯冷卻狀態，在地房仲指出，自央行延伸限貸令後，市場交易急凍，無論是建商推案或買方進場都趨於保守，形同「供給與需求同步停滯」，反觀土地交易反而逆勢撐盤，佔交易5成。

觀察和美房市走向，前2~5年台中建商大舉跨區插旗，以及在地建商強力推案，短期帶來熱絡交易，不過整體房市自4月關稅大刀一砍後，買方迅速退場，部分預售案接待中心甚至出現「門可羅雀」情況，台慶不動產彰化和美泉順加盟店店東陳柏獻就給出註解，這幾年房市景氣從過熱到過冷，猶如「三溫暖」。

▲相較住宅市場的低迷，和美鎮的土地交易仍維持熱度，特別是建地與部分農地。（圖／資料照）

陳柏獻透露：「以近期和美市中心大樓案，原開價890萬元，近期業主自行降至798萬元，卻仍乏人問津，反映買氣低迷。主因是目前買方信心不足，貸款困難下，選擇觀望。」

不過值得注意的是，相較住宅市場的低迷，和美鎮的土地交易仍維持熱度，特別是建地與部分農地，陳柏獻說：「土地的交易主要由中小企業主與資金雄厚的在地買盤現金購入，也因價格相對抗跌。近期市中心建地成交單價已逼近每坪40萬元，外圍區域亦有20萬元行情，顯示土地仍具支撐力。」





▲台慶不動產彰化和美泉順加盟店店東陳柏獻認為，短期內和美房市表現仍相對壓抑。（圖／資料照）

不過有趣的是，建商因市場保守，反而逼出中小企業主的買盤，陳柏獻表示：「彰化市區因找不到較大塊可開發土地，近年台商回流、過去中小企業榮景，包含彰濱、伸港、和美、全興工業區等周邊土地仍是相對熱門，另外大肚和美橋工程進度在線，也都是區域大型且長期利多。」

陳柏獻認為：「目前銀行貸款限制、政策不確定性與景氣低迷，短期內仍將壓抑和美房市表現。但與其追逐住宅買盤，反觀土地交易，較符合現況。」

