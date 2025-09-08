快訊／換屋人道走廊！　央行宣布出售期限從1年延至18個月

▲不動產交易示意照。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

換屋族「人道走廊」來了！央行宣布，換屋族賣舊屋認定期限放寬，由目前的1年內需處分完畢延長至18個月。

央行去年9月20日第7度調整選擇性信用管制措施，為達成信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求之資金規劃，已提供實質換屋自住者新申辦第1戶或第2戶購屋貸款(非高價住宅貸款)之1年換屋期限協處措施。

上述措施實施近1年，多數民眾已能順利換屋，惟今年以來，隨房市交易降溫，近期民眾反映出售原有房屋時間拉長，或買賣雙方已簽約，買方因貸款須等待銀行排撥，延長交屋期限，致無法於1年內出售原有房屋等情事。

考量實質換屋自住者需求，並落實本行信用管制目的，央行宣布調整換屋協處措施之出售原有房屋期限，由1年延長為18個月，自113年9月20日(含)以後錄案之貸款案件均可適用，並修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」問與答「購置住宅貸款」，將換屋期限再拉長。

本行籲請銀行在借款人符合授信5P原則與實質換屋自住之前提下，協助支應換屋者之資金需求。所謂授信5P原則指：係指銀行授信須考量借款戶信用(people)、資金用途(purpose)、還款來源(payment)、債權保障(protection)及授信展望(perspective)等五面向。

民眾如有相關問題，本行提供15線專線電話：(02)2393-6161轉分機1331、1357、1358、1359、1360、1361、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370。服務時間：周一至周五(9時至17時)。