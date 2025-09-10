快訊／台股收盤大漲337.41點　台積電漲25元至1225

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲337.41點，以25192.59點作收，漲幅1.36％，成交量5234.64億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲177.7點開出，指數開高走高，盤中最高達25272.23點，最低25032.88點，終場收在25192.59點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1225元，漲幅2.08％；鴻海（2317）上漲2.5元至210元；聯發科（2454）下跌20元至1490元；廣達（2382）上漲10.5元來到273元；長榮（2603）上漲1元至185.5元。

今天漲幅前5名個股為龍德造船（6753）上漲18.5元，漲幅10％；佳能（2374）上漲8.5元，漲幅10％；永光（1711）上漲2元，漲幅10％；定穎投控（3715）上漲9.3元，漲幅9.98％；緯穎（6669）上漲300元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為康霈*（6919）下跌25.5元，跌幅10％；富林-KY（1341）下跌4.5元，跌幅7.27％；沛爾生醫-創（6949）下跌35.5元，跌幅7.24％；淳安（6283）下跌1.85元，跌幅6.53％；台玻（1802）下跌1.9元，跌幅6.35％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 龍德造船（6753） 203.5 ▲18.5 ▲10.0％ 佳能（2374） 93.5 ▲8.5 ▲10.0％ 永光（1711） 22.0 ▲2.0 ▲10.0％ 定穎投控（3715） 102.5 ▲9.3 ▲9.98％ 緯穎（6669） 3310.0 ▲300.0 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 康霈*（6919） 229.5 ▼25.5 ▼10.0％ 富林-KY（1341） 57.4 ▼4.5 ▼7.27％ 沛爾生醫-創（6949） 454.5 ▼35.5 ▼7.24％ 淳安（6283） 26.5 ▼1.85 ▼6.53％ 台玻（1802） 28.0 ▼1.9 ▼6.35％

資料來源：證交所