快訊／台股收盤大漲337.41點　台積電漲25元至1225

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲337.41點，以25192.59點作收，漲幅1.36％，成交量5234.64億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲177.7點開出，指數開高走高，盤中最高達25272.23點，最低25032.88點，終場收在25192.59點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1225元，漲幅2.08％；鴻海（2317）上漲2.5元至210元；聯發科（2454）下跌20元至1490元；廣達（2382）上漲10.5元來到273元；長榮（2603）上漲1元至185.5元。
今天漲幅前5名個股為龍德造船（6753）上漲18.5元，漲幅10％；佳能（2374）上漲8.5元，漲幅10％；永光（1711）上漲2元，漲幅10％；定穎投控（3715）上漲9.3元，漲幅9.98％；緯穎（6669）上漲300元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為康霈*（6919）下跌25.5元，跌幅10％；富林-KY（1341）下跌4.5元，跌幅7.27％；沛爾生醫-創（6949）下跌35.5元，跌幅7.24％；淳安（6283）下跌1.85元，跌幅6.53％；台玻（1802）下跌1.9元，跌幅6.35％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|龍德造船（6753）
|203.5
|▲18.5
|▲10.0％
|佳能（2374）
|93.5
|▲8.5
|▲10.0％
|永光（1711）
|22.0
|▲2.0
|▲10.0％
|定穎投控（3715）
|102.5
|▲9.3
|▲9.98％
|緯穎（6669）
|3310.0
|▲300.0
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|康霈*（6919）
|229.5
|▼25.5
|▼10.0％
|富林-KY（1341）
|57.4
|▼4.5
|▼7.27％
|沛爾生醫-創（6949）
|454.5
|▼35.5
|▼7.24％
|淳安（6283）
|26.5
|▼1.85
|▼6.53％
|台玻（1802）
|28.0
|▼1.9
|▼6.35％
資料來源：證交所
讀者迴響