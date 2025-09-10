ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

謝金河：飆漲股的天際線　沒有永遠只漲而不跌的股價

圖／先探投資週刊 提供

每一次股價飆漲，市場都會搬出巴菲特的「潮水褪了，才知道誰沒有穿褲子？」或者是德國投機大師科斯托蘭尼的「老人與狗」理論，老人走一圈，小狗跑了四圈，最近大家發現持續大漲不停的千元股，很多都停下腳步，例如，台光電從一三四五跌到一○七五元，智邦從一○八五跌回九三五元，川湖從三二○○元跌回二八四○元後，五日再創三二五○元新天價，奇鋐從一一七○元跌回九三六元，富世達從一一八○元跌回九一六元，這些千元股回檔休息，正在等待業績的成長訊號，如果不如預期就會遭來更大的修正。

文／謝金河

最近我看到生技股的浩鼎發布重訊，將減資五○％，股本從二六．三二億元減資五成，成為十六．一六億元，看到這個新聞，也喚起我十年前的記憶，二○一五年浩鼎股價漲到七五五元，當時市場瘋狂，我周邊有一些朋友參與其中，大家都期待浩鼎那顆乳癌用藥可以救全世界，但是浩鼎那顆乳癌用藥解盲一直失敗，股價反轉向下，這兩年已放棄這顆藥，並且聘請必治妥施貴寶出身的副總裁王慧君來擔任ＣＥＯ，但能否力挽狂瀾？仍充滿未知數。

飆股須靠基本面撐住股價

過去十年，浩鼎每年虧損逾十億元，去年虧損二三．一億，今年上半年再虧十一．六五億元，每股淨值已跌到十．○四元，這是減資的前提，十年來浩鼎的股東天天等待黎明，但美好的夢境一直無法兌現，如今再減資等於是殘局，對股東又帶來噩耗，從浩鼎、基亞、高端疫苗、合一、中天、鑽石投資，今年又有易威從二三三元跌到四二．四五元，順藥從四○○元跌到一二二元。

過去十年來，眾多生技股在股市翻雲又覆雨，但最後只有保瑞、美時或藥華藥股價能撐住，這告訴市場，飆股不一定能一直站在高峰上，最後必須靠基本面來撐住股價，保瑞靠著積極併購，ＥＰＳ從二二年的十八．五二元，二三年三○．二元，去年三八．六九元，業績保持高檔且成長。林群領軍的美時去年ＥＰＳ十九．三五元，今年上半年也有八．二九元。藥華藥靠著密集增資，手握二○○多億元現金，今年上半年也有六．三元。

今年生技股最風光的是康霈*，隨著股價飆升，到九月三日為止，市值已經跑到三九五九億元，超過大立光、健策、台塑石化、緯創一大堆知名的企業，並即將超越長榮海運、台灣大哥大，晉身為台灣市值第二十四大企業，這是市場很大的驚奇！康霈經營者很懂得「市值管理」，禾榮科也深諳此道，康霈先是一拆二，再拆成十股，現在股價還原已經超過五○○○元，市值跨過四千億，就有新挑戰，康霈接下來必須交成績單。

最近我發現康霈的研發靈魂人物凌玉芳持股一五二二九七張，換成市值達到三八七．五四億，她一個人的身價已超過半數以上生技公司全部的市值。台積電的魏哲家手上有六八二五張台積電股票，身價只比凌玉芳多一億，這個現象合不合理？有待時間來驗證。更重要的是康霈何時能交出成績單？如果只是市值管理，打進台灣五○，那麼買進康霈的基金經理人也會面對市場考驗！

全球股市走在稜線上

這些年我對炒作資訊不對稱的生技股都保持距離，但市場有很多年輕小白熱愛此道，他們衝鋒陷陣後揮揮衣袖，通常會留下滿手套牢的投資人，不過腳踏實地的也有，去年我遇見一九七三年在台南新化的南光化學製藥老闆陳立賢、王玉杯夫婦，他們為人良善，南光是大型輸液、針劑、注射針筒的企業，近半世紀的經營，ＥＰＳ在二元上下，去年是二．四一元，今年上半年ＥＰＳ一．二三元，配息從未低於一．六元，這家公司已進入第三代經營，每股淨值二三．六一元，自有資本率二五．六％，市值才三八．六億元，這家公司非常穩健，但市場不會喜歡這樣的公司。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2369期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

快訊／台積電8月營收3357.7億元　寫歷史次高紀錄

快訊／台積電8月營收3357.7億元　寫歷史次高紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 8 月營收報告。2025 年 8 月合併營收約為新台幣 3,357 億 7,200 萬元，較上月增加了 3.9%，較去年同期增加了 33.8%，並寫歷史次高紀錄，同時也是歷年同期新高。

2025-09-10 13:38
台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台積電（2330）創下1225元天價，今（10）日台股創下25233.89點新高價位，台股資深分析師杜金龍指出，這一波從4月17306點起漲，到目前漲勢延續5個月，目前台股仍處在主升段當中，這個波段上漲周期將持續13個月，若以指數低點1.5～1.618倍漲幅計算，指數滿足點落在26000～28000點，波段轉折點落在明年5月。

2025-09-10 11:46
iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

蘋果iPhone 17系列正式發表，相機規格大幅升級至4800萬畫素，新增超薄iPhone Air機型。本土投信點名8檔台廠供應鏈將受惠，包括台積電（2330）、晶技（3042）、鴻海（2317）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、華通（2313）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）。

2025-09-10 12:35
PCB股金居再創新高！中國玻纖布反內卷　台玻漲多翻黑

PCB股金居再創新高！中國玻纖布反內卷　台玻漲多翻黑

AI伺服器需求持續擴大，加上中國大陸產業反內卷擴及玻纖族群，並喊漲玻纖布相關產品，後續牽動台廠供應鏈報價，今（10）日金居（8358）跳空大漲，勁揚逾8%，創下278.5元新高價位，富喬（1815）、尖點（8021）均是維持紅盤之上，而台玻（1802）則是挫低逾3%。

2025-09-10 10:42
「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

生技股「隱形股王」康霈（6919）獲規模逾6000億的重量級台股ETF元大台灣50（0050）納入成分股，引發慶祝行情走揚，但因漲多且法說會釋出利空導致股價「消風」，9日翻黑，今（10）日開盤不到1分鐘直摜跌停，委賣逾8000張。

2025-09-10 09:52
無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

2025台北國際航太暨國防工業展即將於18日登場，市場關注重點將是無人載具產業，其中無人艇中的造船三雄成今（10）日市場資金青睞受惠股，台船（2208）及龍德造船（6753）奔漲停，中信造船（2644）一度大漲逾8%。

2025-09-10 11:29
儲能雙雄光寶科亮燈　台達電續刷844元天價

儲能雙雄光寶科亮燈　台達電續刷844元天價

AI需求旺，儲能概念雙雄股價表現強勁，台達電（2308）連日刷新天價，今（10）日盤中飆逾7%衝上844元；買不到台達電的投資人轉向光寶科（2301）亮燈漲停，股價衝上154.5元，刷逾2年新高。

2025-09-10 11:08
家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

半導體設備大廠家登精密（3680）今日公佈 2025年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.6億元，月增10.5%，年減13.3%。今年累積1~8月營收約 44.86億元，年減0.54%。家登表示，進入 Q3全力備貨階段，光罩載具暨晶圓載具出貨可期，各項新產品亦進入驗證關鍵階段，可望陸續挹注營收。

2025-09-10 11:16
鴻海帶量衝　東元拉第2根漲停刷天價

鴻海帶量衝　東元拉第2根漲停刷天價

鴻海（2317）整併東元（1504）利多持續醱酵，鴻海今（9）日盤中挾逾3萬張成交量收復210元整數關卡，東元則爆逾8萬張成交量拉出第2根漲停，盤中衝至87.5元刷新天價。

2025-09-10 10:03
興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

高雄興達電廠天然氣外洩引發火災，經濟部長龔明鑫今（10）日公開致歉，並強調「不影響供電」，至於後續啟動時程將視檢查程序而定。

2025-09-10 11:26

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

快訊／興達電廠爆炸火警　台電道歉了

富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台積電刷天價！漲25元至1225元　台股漲300點衝25154新高

800萬獎金快來領！　台彩急尋今彩539中獎

日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應　日本長天期公債風險升

即／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

