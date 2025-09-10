ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

富邦金前8月稅後淨利734.8億元　EPS 5.11元

▲▼富邦金外觀照。（圖／富邦金提供）

▲富邦金外觀照。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）公佈8月自結稅後淨利111億元，累計前8月合併稅後淨利734.8億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.11元，子公司北富銀8月及累計前8月獲利均創下歷年同期新高；富邦產險、富邦證券8月獲利皆創下歷史新高、累計前8月獲利亦皆為歷年同期次高。

富邦人壽8月稅後淨利為58.1億元，累計前8月稅後淨利362.8億元，8月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內基金配息收入及股票股利收入；股市方面，加權指數於8月再創歷史新高，台股部位實現部分資本利得；債市方面，美國聯準會釋放政策寬鬆訊息，帶動8月份美國短期公債利率下跌，長期利率呈現區間整理，富邦人壽把握時機增加配置提高固定收益，並維持充足資金，以彈性因應未來市況變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

匯市方面，市場持續消化美國對等關稅政策的影響，美元走勢轉趨穩定，台幣逐步回吐第二季升值幅度，美元兌台幣8月升值2.3%，有助於富邦人壽外匯價格變動準備金餘額持續提升。

富邦人壽個體累計前8月初年度保費收入(First Year Premium)達799億元，總保費收入(Total Premium)達2,485億元，皆較去年同期成長6%，預估皆排名業界第二；8月初年度保費82億元，總保費收入265億元，預估皆排名業界第二。富邦人壽銷售分期繳及保障型商品成果亮眼，累計前8月初年度等價保費收入(FYPE)達379億，較去年同期成長11%。富邦人壽8月底淨值比率逾10%，RBC約為400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

北富銀8月稅後淨利32.6億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長12%，為歷年8月新高。累計前8月稅後淨利257.4億元，較去年同期成長15%，續創歷史新高，受惠存放款規模成長及淨利差提升，加上財富管理及信用卡收益穩定成長，累計前8月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長11%及13%，帶動營收較同期成長雙位數。截至8月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1029%，維持良好資產品質。

富邦產險8月稅後淨利7.7億元，累計前8月稅後淨利42.2億元，較去年同期成長32%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。業務表現方面，8月整體簽單保費49.9億元，其中商業火險表現最為突出，單月簽單保費較去年同期成長17%；水險及新種險業務亦展現穩健動能，成長幅度皆超越市場整體水準，累計前8月簽單保費收入478.4億元，較去年同期成長7%，簽單市佔率24.0%，持續位居市場領先地位。

富邦證券8月稅後淨利11.7億元，創歷年8月最佳紀錄，受惠於股市交投熱絡、台股加權指數創新高來到25272點，帶動證券經紀及金融資產部位獲利表現亮眼。累計前8月稅後淨利64.7億元，創歷年同期次高紀錄。
 

關鍵字： 富邦金獲利股價8月匯市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

推薦閱讀

快訊／台積電8月營收3357.7億元　寫歷史次高紀錄

快訊／台積電8月營收3357.7億元　寫歷史次高紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 8 月營收報告。2025 年 8 月合併營收約為新台幣 3,357 億 7,200 萬元，較上月增加了 3.9%，較去年同期增加了 33.8%，並寫歷史次高紀錄，同時也是歷年同期新高。

2025-09-10 13:38
台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台積電（2330）創下1225元天價，今（10）日台股創下25233.89點新高價位，台股資深分析師杜金龍指出，這一波從4月17306點起漲，到目前漲勢延續5個月，目前台股仍處在主升段當中，這個波段上漲周期將持續13個月，若以指數低點1.5～1.618倍漲幅計算，指數滿足點落在26000～28000點，波段轉折點落在明年5月。

2025-09-10 11:46
iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

蘋果iPhone 17系列正式發表，相機規格大幅升級至4800萬畫素，新增超薄iPhone Air機型。本土投信點名8檔台廠供應鏈將受惠，包括台積電（2330）、晶技（3042）、鴻海（2317）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、華通（2313）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）。

2025-09-10 12:35
PCB股金居再創新高！中國玻纖布反內卷　台玻漲多翻黑

PCB股金居再創新高！中國玻纖布反內卷　台玻漲多翻黑

AI伺服器需求持續擴大，加上中國大陸產業反內卷擴及玻纖族群，並喊漲玻纖布相關產品，後續牽動台廠供應鏈報價，今（10）日金居（8358）跳空大漲，勁揚逾8%，創下278.5元新高價位，富喬（1815）、尖點（8021）均是維持紅盤之上，而台玻（1802）則是挫低逾3%。

2025-09-10 10:42
「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

生技股「隱形股王」康霈（6919）獲規模逾6000億的重量級台股ETF元大台灣50（0050）納入成分股，引發慶祝行情走揚，但因漲多且法說會釋出利空導致股價「消風」，9日翻黑，今（10）日開盤不到1分鐘直摜跌停，委賣逾8000張。

2025-09-10 09:52
無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

2025台北國際航太暨國防工業展即將於18日登場，市場關注重點將是無人載具產業，其中無人艇中的造船三雄成今（10）日市場資金青睞受惠股，台船（2208）及龍德造船（6753）奔漲停，中信造船（2644）一度大漲逾8%。

2025-09-10 11:29
儲能雙雄光寶科亮燈　台達電續刷844元天價

儲能雙雄光寶科亮燈　台達電續刷844元天價

AI需求旺，儲能概念雙雄股價表現強勁，台達電（2308）連日刷新天價，今（10）日盤中飆逾7%衝上844元；買不到台達電的投資人轉向光寶科（2301）亮燈漲停，股價衝上154.5元，刷逾2年新高。

2025-09-10 11:08
家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

半導體設備大廠家登精密（3680）今日公佈 2025年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.6億元，月增10.5%，年減13.3%。今年累積1~8月營收約 44.86億元，年減0.54%。家登表示，進入 Q3全力備貨階段，光罩載具暨晶圓載具出貨可期，各項新產品亦進入驗證關鍵階段，可望陸續挹注營收。

2025-09-10 11:16
鴻海帶量衝　東元拉第2根漲停刷天價

鴻海帶量衝　東元拉第2根漲停刷天價

鴻海（2317）整併東元（1504）利多持續醱酵，鴻海今（9）日盤中挾逾3萬張成交量收復210元整數關卡，東元則爆逾8萬張成交量拉出第2根漲停，盤中衝至87.5元刷新天價。

2025-09-10 10:03
興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

高雄興達電廠天然氣外洩引發火災，經濟部長龔明鑫今（10）日公開致歉，並強調「不影響供電」，至於後續啟動時程將視檢查程序而定。

2025-09-10 11:26

讀者迴響

熱門新聞

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

快訊／興達電廠爆炸火警　台電道歉了

富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

存2千萬爽退休！55歲男1個月就後悔求公司：讓我回去

800萬獎金快來領！　台彩急尋今彩539中獎

台積電刷天價！漲25元至1225元　台股漲300點衝25154新高

日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應　日本長天期公債風險升

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366