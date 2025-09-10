富邦金前8月稅後淨利734.8億元　EPS 5.11元

▲富邦金外觀照。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）公佈8月自結稅後淨利111億元，累計前8月合併稅後淨利734.8億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.11元，子公司北富銀8月及累計前8月獲利均創下歷年同期新高；富邦產險、富邦證券8月獲利皆創下歷史新高、累計前8月獲利亦皆為歷年同期次高。

富邦人壽8月稅後淨利為58.1億元，累計前8月稅後淨利362.8億元，8月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內基金配息收入及股票股利收入；股市方面，加權指數於8月再創歷史新高，台股部位實現部分資本利得；債市方面，美國聯準會釋放政策寬鬆訊息，帶動8月份美國短期公債利率下跌，長期利率呈現區間整理，富邦人壽把握時機增加配置提高固定收益，並維持充足資金，以彈性因應未來市況變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

匯市方面，市場持續消化美國對等關稅政策的影響，美元走勢轉趨穩定，台幣逐步回吐第二季升值幅度，美元兌台幣8月升值2.3%，有助於富邦人壽外匯價格變動準備金餘額持續提升。

富邦人壽個體累計前8月初年度保費收入(First Year Premium)達799億元，總保費收入(Total Premium)達2,485億元，皆較去年同期成長6%，預估皆排名業界第二；8月初年度保費82億元，總保費收入265億元，預估皆排名業界第二。富邦人壽銷售分期繳及保障型商品成果亮眼，累計前8月初年度等價保費收入(FYPE)達379億，較去年同期成長11%。富邦人壽8月底淨值比率逾10%，RBC約為400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

北富銀8月稅後淨利32.6億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長12%，為歷年8月新高。累計前8月稅後淨利257.4億元，較去年同期成長15%，續創歷史新高，受惠存放款規模成長及淨利差提升，加上財富管理及信用卡收益穩定成長，累計前8月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長11%及13%，帶動營收較同期成長雙位數。截至8月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1029%，維持良好資產品質。

富邦產險8月稅後淨利7.7億元，累計前8月稅後淨利42.2億元，較去年同期成長32%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。業務表現方面，8月整體簽單保費49.9億元，其中商業火險表現最為突出，單月簽單保費較去年同期成長17%；水險及新種險業務亦展現穩健動能，成長幅度皆超越市場整體水準，累計前8月簽單保費收入478.4億元，較去年同期成長7%，簽單市佔率24.0%，持續位居市場領先地位。

富邦證券8月稅後淨利11.7億元，創歷年8月最佳紀錄，受惠於股市交投熱絡、台股加權指數創新高來到25272點，帶動證券經紀及金融資產部位獲利表現亮眼。累計前8月稅後淨利64.7億元，創歷年同期次高紀錄。

