國泰金前8月稅後淨利650億元　EPS 4.18元

▲國泰金外觀照。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）公布8月稅後淨利102.7億元，累計前8月稅後淨利達650.5億元，EPS為4.18元，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計前8月稅後淨利續創歷史同期新高，國泰證券累計前8月稅後淨利為歷史同期次高。

國泰人壽8月稅後淨利53.3億元，累計前8月稅後淨利達283.7億元，單月獲利強健，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健，8月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為110億元及42億元，維持強勁增長動能。

8 月全球關稅情勢逐漸明朗，且Fed於全球央行年會再釋降息訊號，激勵股市創高。國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加上經常性收益持續挹注，整體獲利表現強健。另受外資匯出及現金股利發放之影響下，台幣單月顯著貶值2.3%，有利外匯價格變動準備金快速累積，單月增加近300億元，8月底餘額逾650億元，將有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險，在資本方面，8月淨值比逾8%，RBC亦遠高於法定標準。

國泰世華銀行8月稅後淨利36.9億元，累計前8月稅後淨利312.8億元，年成長14%，受惠放款成長，資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額亦穩定成長，聯貸收入增加，整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。截至8月底逾放比率為0.17%，備抵呆帳覆蓋率為937%，資產品質維持穩健。

國泰產險8月稅後淨利3.3億元，累計稅後淨利續創同期新高達25.5億元，年成長39%。國泰產險秉持客戶導向，動態關注客戶需求、完善客戶服務體驗，開拓服務場景，擴大數位業務拓展契機，8月簽單保費34.1億元，年成長14%，累計簽單保費達274.5億元，年成長11%，車險、工程險及火險累計簽單保費分別年成長6%、44%及11%。

國泰證券8月稅後淨利4.5億元，累計稅後淨利25.6億元，仍創歷年同期次高。單月稅後淨利月成長36%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務。8月單月台股經紀市占率4.54%，複委託成交量達1,980億，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一名。

國泰投信8月稅後淨利2.4億元，累計稅後淨利18.1億元，年成長16%，總管理資產規模為2.26兆元，較去年同期成長8%。

