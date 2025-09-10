花蓮港首迎住宅式國際郵輪過夜、開啟深度觀光　明年旅客三倍增

▲國際郵輪奧徳賽(Odyssey)是住宅式郵輪。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

國際郵輪奧德賽「Odyssey」將於本月13日首航花蓮港，停靠一晚後，於9月14日離港。該輪的營運模式與傳統郵輪大不相同，是以「住宅式郵輪」的概念營運，整艘郵輪就如同「海上移動城鎮」，乘客可選擇長期的環球航程(約三年半)或分段方式「居住」(35至120天航段)。花蓮港預計明年到訪旅客三倍增。

「Odyssey」屬於中型郵輪，於1993年建造，為巴哈馬籍，滿載噸位約24,300噸，可搭載約900名旅客，每三年半環球航行一次，旅客可一次探索七大洲147個國家/地區的425個港口，享受全球居民的生活。旅客也可以規劃自己獨特的旅程，搭乘短天期的航段。

花蓮港務分公司近年持續推動郵輪行銷，不僅透過優惠方案鼓勵國際郵輪靠泊，更積極參與國際郵輪論壇，向全球郵輪營運商介紹花蓮豐富的觀光資源與港口條件。

今年預計有20艘次郵輪靠泊，5,919旅客人次到訪花蓮港，明年也將有24艘次郵輪靠泊，15,400人次到訪，許多的郵輪都是第一次蒞臨花蓮港，此次到訪的「Odyssey」即是首次靠泊花蓮港，相信未來會有越來越多的郵輪靠泊花蓮港，探索花蓮獨特的人文及美景。

花蓮港務分公司表示，這次的「過夜靠泊」是花蓮郵輪觀光的一大亮點，不僅讓國際旅客有更多時間親身體驗花蓮的自然美景與人文風情，也展現花蓮成為國際郵輪旅遊重要節點的潛力。未來，港務公司將與縣府持續合作，推動花蓮成為國際郵輪航線上的必訪之地。