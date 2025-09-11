ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

興達火災爆「分區限電」　台電：謠言！維持夜尖峰6%以上備轉容量

▲高雄興達電廠發生爆炸，天然氣外洩點曝光。（圖／台電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

高雄興達電廠爆炸起火，外傳全國電力進入供電緊戒不排除分區限電。台電今（11）日發出新聞稿強調「分區限電是謠言！」台電指出，就連2016年供電最為吃緊的時刻，備轉容量率曾1.64%史上最低，都未曾宣布分區限電。目前興達新1號機雖配合停機安檢，台電透過各項電力供需工具調度運用，仍可維持夜尖峰6%以上，請民眾放心。

台電表示，只要大型機組發生突發事故，依例均會發布電力系統緊戒運轉要求電廠提高警覺，與限電無關。

台電說明，2016年5月底備轉容量率一度降到1.64%，為歷史最低紀錄，當時台電亦未宣布分區限電，而是透過供電調度，維持穩定供電。而備轉容量就像是坐板凳待命的發電機組，當電力系統發生突發狀況時，可隨時調度上場支援，此時緊備機組就是重要的救援投手，增加系統運轉裕度。至於警戒運轉，則是每次全國性重大活動或大型機組發生突發事故均會發布，目的是要求電廠提高警覺，例如如高中或大學入學考試、選舉或罷免、世界性體育賽事或電力突發狀況等等，是為加強電力運維的標準程序，與限電無關。

台電對於火災事故深表歉意，也會虛心積極檢討，但盼檢討能基於事實而非造謠。台電嚴正澄清，外界謠傳台電董事長說：「第一時間沒告知居民是因為怕誤會。」完全是虛構的，當晚並無此對話。記者詢問火災隔天早上的說明會上是否就能跟居民說明事故原因？台電董事長曾文生回覆，事故原因在詳細調查後一定會盡快說明，狀況不清楚就去講會造成誤解。

台電強調，曾文生的回應並非指「火災第一時間不通報周邊居民」，而是指「事故原因無法在沒調查清楚前就馬上在說明會報告」，請各界勿再傳謠。

