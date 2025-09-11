神山護指數　一表看17檔高含「積」量台股ETF

▲權王台積電股價步步高，高含「積」量ETF績效沾光。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

權值王台積電（2330）受到ADR股價創高激勵，今（11）日股價上攻1260元新高，帶動台股越過2萬5千點關卡，根據CMoney統計到昨（10）日為止，今年以來含「積」量逾3成以上ETF有17檔創新高，以近1個月來看，表現最好的有新光臺灣半導體30（00904），漲幅逾7%脫穎而出，兆豐藍籌30（00690）、永豐台灣ESG（00888）及元大電子（0053）近月績效也有逾6%以上的水準，至於老牌市值型ETF，像元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）與永豐台灣加權(006204)，同期間也有4%以上的表現。

值得注意的是，台股強勢族群相對集中AI股，與AI相關的多數次產業表現都相當亮眼，尤其是半導體，身為全球AI軍火商，分析師指出，從最近美股博通、甲骨文兩家財報更令市場驚豔來看，顯示全球AI需求並非全部泡沫，反而在全球數據中心、雲端基礎建設及AI算力領域需求仍持續暴升，除GPU等AI晶片外，也帶動半導體中先進封裝產能供不應求，帶動矽光子、CPO(共封裝光學)未來潛力商機大增，加上ASIC訂製晶片商機持續火熱，看出美股科技龍頭的新一輪AI基建軍備競賽已如火如荼展開，激勵台股資金趁美國降息前夕，搶先加碼台股AI半導體受惠題材股淘金。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，目前美股各大雲端巨頭們，包括Amazon、Microsoft、Google，分別在數據中心、雲端基礎建設及AI算力領域，展開新一輪軍備角力，同也驅動未來有更多超大型數據中心投資、AI晶片供不應求下，半導體結構成長動能不墜，顯當前全球AI基礎設施需求，正處於爆炸式成長階段，最直接受惠的就是以台積電為首的台灣半導體供應鏈，相關半導體重量級權值股與千金股們，資金行情帶動下的股價比價表現值得關注。

展望半導體後市，詹佳峯認為，台灣擁有擁有相對完整的半導體生態鏈，在全球AI數據中心先進製程與技術的領先佔有獨佔先機，這樣的優勢在未來2、3年不變，從全球各大科技龍頭商品佈局進程來看，以先進製程為首的AI晶片在2025、2026年將繼續搶食雲端運算需求商機，進入2026下半年甚至2027年，還有機會進軍邊緣AI市場大餅，尤其是台灣晶圓代工龍頭股，在3奈米與2奈米製程的技術優勢發揮下，未來將吸引更多美系高端晶片設計公司合作，中長線成長動能持續看好。

新光投信建議，美股降息前夕，美股科技資金盛宴打敗九月魔咒，建議投資人除布局美股外，亦可鎖定台股高含積量ETF或聚焦AI、半導體為主的科技產業ETF布局，透過ETF可全面囊括電子利基題材股不漏接，掌握這波由美股AI基建「新熱潮」催化下的台股降息資金行情。

