ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

神山護指數　一表看17檔高含「積」量台股ETF

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲權王台積電股價步步高，高含「積」量ETF績效沾光。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

權值王台積電（2330）受到ADR股價創高激勵，今（11）日股價上攻1260元新高，帶動台股越過2萬5千點關卡，根據CMoney統計到昨（10）日為止，今年以來含「積」量逾3成以上ETF有17檔創新高，以近1個月來看，表現最好的有新光臺灣半導體30（00904），漲幅逾7%脫穎而出，兆豐藍籌30（00690）、永豐台灣ESG（00888）及元大電子（0053）近月績效也有逾6%以上的水準，至於老牌市值型ETF，像元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）與永豐台灣加權(006204)，同期間也有4%以上的表現。

▲▼新光投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，台股強勢族群相對集中AI股，與AI相關的多數次產業表現都相當亮眼，尤其是半導體，身為全球AI軍火商，分析師指出，從最近美股博通、甲骨文兩家財報更令市場驚豔來看，顯示全球AI需求並非全部泡沫，反而在全球數據中心、雲端基礎建設及AI算力領域需求仍持續暴升，除GPU等AI晶片外，也帶動半導體中先進封裝產能供不應求，帶動矽光子、CPO(共封裝光學)未來潛力商機大增，加上ASIC訂製晶片商機持續火熱，看出美股科技龍頭的新一輪AI基建軍備競賽已如火如荼展開，激勵台股資金趁美國降息前夕，搶先加碼台股AI半導體受惠題材股淘金。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，目前美股各大雲端巨頭們，包括Amazon、Microsoft、Google，分別在數據中心、雲端基礎建設及AI算力領域，展開新一輪軍備角力，同也驅動未來有更多超大型數據中心投資、AI晶片供不應求下，半導體結構成長動能不墜，顯當前全球AI基礎設施需求，正處於爆炸式成長階段，最直接受惠的就是以台積電為首的台灣半導體供應鏈，相關半導體重量級權值股與千金股們，資金行情帶動下的股價比價表現值得關注。

展望半導體後市，詹佳峯認為，台灣擁有擁有相對完整的半導體生態鏈，在全球AI數據中心先進製程與技術的領先佔有獨佔先機，這樣的優勢在未來2、3年不變，從全球各大科技龍頭商品佈局進程來看，以先進製程為首的AI晶片在2025、2026年將繼續搶食雲端運算需求商機，進入2026下半年甚至2027年，還有機會進軍邊緣AI市場大餅，尤其是台灣晶圓代工龍頭股，在3奈米與2奈米製程的技術優勢發揮下，未來將吸引更多美系高端晶片設計公司合作，中長線成長動能持續看好。

新光投信建議，美股降息前夕，美股科技資金盛宴打敗九月魔咒，建議投資人除布局美股外，亦可鎖定台股高含積量ETF或聚焦AI、半導體為主的科技產業ETF布局，透過ETF可全面囊括電子利基題材股不漏接，掌握這波由美股AI基建「新熱潮」催化下的台股降息資金行情。
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

推薦閱讀

鴻海沾蘋果光衝215元刷10個月新高　工業富聯掛A股連2根漲停

鴻海沾蘋果光衝215元刷10個月新高　工業富聯掛A股連2根漲停

iPhone 17在台灣時間10日零晨正式對外發表，帶動鴻海（2317）在A股掛牌子公司工業富聯（601138.SH）連拉2根漲停，鴻海沾光，今（11）日股價上攻215元，創2024年11月14日以來新高、10個月新高。

2025-09-11 11:35
隱形股王摜第2根跌停！康霈急說明市場存疑　2.8萬張委賣待消化

隱形股王摜第2根跌停！康霈急說明市場存疑　2.8萬張委賣待消化

「隱形股王」康霈*（6919）減重藥試驗疑慮在公司四處聲明「主動延期」下仍難化解，今（11）日開盤再摜跌停，為連續第2個交易日陷入跌停，開盤25分鐘委賣張數飆破2.8萬張。

2025-09-11 09:25
南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

南韓向來是國人出國旅遊最多造訪國家之一，但南韓「全國機場勞工聯合會」宣布19日（下周五）起發動罷工，保險業者提醒，在罷工宣布後投保旅遊綜合險造成「班機延誤」，是屬保單條款約定特別不保事項。

2025-09-11 06:36
5萬人先領錢！00982A配息平均入帳4362元　創主動式ETF首例

5萬人先領錢！00982A配息平均入帳4362元　創主動式ETF首例

5.4萬人領錢了！首檔主動式ETF主動群益台灣強棒ETF（00982A）股利發放今（11）日入帳，每股配0.236元，預估配發總金額為新台幣2.36億元，統計至8月15日最後買進日前有54298位投資人可望同步受惠，平均每人可收到4362元，成功幫自己加薪。

2025-09-11 00:02
隱形股王康霈3天市值蒸發542億　「航海王」張濬安閃過

隱形股王康霈3天市值蒸發542億　「航海王」張濬安閃過

有「隱形股王」美名的生技股康霈*（6919）受到法說會中釋出減重藥試驗期延後的消息影響股價受挫，今（11）日再摜至跌停價207元，估算法說會後3個交易日市值蒸發逾542億，曾經入列康霈*大股東名單的「航海王」張濬安不但已回本，更因在今年上半年適時獲利了結出場而閃過。

2025-09-11 11:12
一表看13家金控獲利　前8月共賺進3638億元

一表看13家金控獲利　前8月共賺進3638億元

13家上市金控8月自結獲利全數出爐，合計8月稅後淨利578億元，前8月累計稅後淨利3638.29億元，較去年同期下滑18.31%，8月有兩家金控獲利突破百億大關，分別為富邦金（2881）111億元、國泰金（2882）102.7億元，富邦金每股稅後盈餘（EPS）為5.11元仍為13家金控獲利王。

2025-09-11 06:05
大罷免後內閣改組　陳冲：政府有責任強化供應鏈融資

大罷免後內閣改組　陳冲：政府有責任強化供應鏈融資

最近老同事聚餐，談到早期金融界欠缺變化，甚至學者Martin Mayer在其上世紀名著The Bankers中還有一段軼事，一位獻身金融五十年的老銀行家，在退休歡送會時被要求談談半世紀來銀行業最大的變化，於遲疑長考十餘秒後，老先生嘴中迸出 Air conditioner !

2025-09-11 13:30
神山護指數　一表看17檔高含「積」量台股ETF

神山護指數　一表看17檔高含「積」量台股ETF

權值王台積電（2330）受到ADR股價創高激勵，今（11）日股價上攻1260元新高，帶動台股越過2萬5千點關卡，根據CMoney統計到昨（10）日為止，今年以來含「積」量逾3成以上ETF有17檔創新高，以近1個月來看，表現最好的有新光臺灣半導體30（00904），漲幅逾7%脫穎而出，兆豐藍籌30（00690）、永豐台灣ESG（00888）及元大電子（0053）近月績效也有逾6%以上的水準，至於老牌市值型ETF，像元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）與永豐台灣加權(006204)，同期間也有

2025-09-11 12:26
台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

美股漲跌互見，但科技股走強，帶動台股今（11）日全開高，台積電（2330）也走高，上漲35元至1260元新高。家醫科陳爰邑醫師就感嘆，當初結婚時，老公提議不要買鑽戒，把錢拿去買0050或是台積電，她氣到跟老公冷戰3天，最後買了鑽戒，如今台積電股價不斷飆高，讓她後悔不已。

2025-09-11 12:00
台積電狂漲！財經網美喊「2018年大家唱衰台灣時，就叫你買了」　

台積電狂漲！財經網美喊「2018年大家唱衰台灣時，就叫你買了」　

台積電（2330）10日收在歷史高價1225元，今（11日）早股價更一度到1260元。財經網美胡采蘋昨天就在臉書上表示，她從2018年就一直叫大家買什麼？1230元的台積電，就算買在1000元，也已經賺了23%，「只有股股是爭氣的」。

2025-09-11 11:45

讀者迴響

熱門新聞

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

財政部出手課網紅稅！4大要件一次看

隱形股王摜第2根跌停！康霈急說明市場存疑　2.8萬張委賣待消化

存2千萬爽退休！55歲男1個月就後悔求公司：讓我回去

甲骨文創辦人艾利森身價暴增　超越馬斯克成全球首富

又有「仙人指路」台積電？　溢價交易近9000萬

台積電刷1260元天價！　台股攻25541點同破紀錄

一表看13家金控獲利　前8月共賺進3638億元

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366