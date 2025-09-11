ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

系統電與德商宣布策略合作　推動無人機在地化生產

▲▼系統電與德商宣布策略合作，推動無人機在地化生產。（圖／系統電提供）

▲系統電與德商宣布策略合作，推動無人機在地化生產。（圖／系統電提供）

記者高兆麟／台北報導

系統電（5309）今日宣布攜手Quantum Systems策略聯盟，共同打造 AI邊緣運算及無人載具解決方案的領先地位，將領先全球的 eVTOL 與空中ISR方案引入台灣。雙方合作推進無人航空系統（UAS）台灣在地化生產製造，技術整合與後勤服務，確保台灣無人機市場能獲得國際級技術，同時也強化長期支持台灣製造深度能量，奠定區域合作新典範。

透過此合作，系統電將扮演在地化的策略角色，負責 Quantum Systems 全產品線在台灣的獨家銷售、生產製造、聯合採購、產品生命週期支援，以及維修訓練服務。

系統電車用行動運算事業部總經理邢健表示：「系統電很榮幸能與 Quantum Systems 攜手，推動先進無人機的本地化生產並提供長期支援，讓台灣具備更完整的自主應用及開發能力。系統電在製造領域的深厚基礎以及 AI 專業，能提供公共安全、重要任務監測等多面向的空中解決方案。」他補充：「此次合作將由系統電提供在地化製造與客製化服務，不僅確保產品能快速量產與穩定交付，也讓台灣成為快速部署、後勤保障與區域研發合作的關鍵據點。」

Quantum Systems 執行長 Dave Sharpin 表示：「此次與系統電的合作，展現我們對在地化與長期合作的承諾。藉由這樣的策略夥伴關係，我們能加速創新腳步，並確保最先進的無人機系統能在整個區域持續發揮影響力。」

系統電將於 2025 年 9 月 18–20 日舉行的台北國際航太暨國防工業展 （TADTE） 中，展出 Quantum Systems 的無人機系統；與此同時，Quantum Systems 也將於 I1208 攤位同步進行無人機產品展示。兩間公司將透過此次展會平台，與產業夥伴及相關部門單位深入交流，共同探索台灣在地化生產、訓練與合作的未來機會。

系統電

【你覺得值嗎？】奢華國旅2天要價10萬！ 搭移動頭等艙也太狂

