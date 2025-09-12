快訊／台股收盤大漲258.93點　台積電漲20元至1260

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲258.93點，以25474.64點作收，漲幅1.03％，成交量4818.0億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲133.99點開出，指數開高走高，盤中最高達25492.28點，最低25349.7點，終場收在25474.64點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1260元，漲幅1.61％；鴻海（2317）上漲3元至217.5元；聯發科（2454）上漲5元至1485元；廣達（2382）上漲4元來到274元；長榮（2603）上漲2.5元至185.5元。
今天漲幅前5名個股為虎山（7736）上漲8.9元，漲幅9.99％；台亞（2340）上漲2.25元，漲幅9.98％；嘉晶（3016）上漲4.05元，漲幅9.96％；IKKA-KY（2250）上漲8.7元，漲幅9.93％；凱美（2375）上漲5.7元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為達運光電（8045）下跌10.5元，跌幅10％；鋐寶科技（6674）下跌2.3元，跌幅9.7％；華懋（5292）下跌13.5元，跌幅7.85％；雷虎（8033）下跌13元，跌幅7.28％；裕慶-KY（6957）下跌12.5元，跌幅6.68％。
