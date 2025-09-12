快訊／台股收盤大漲258.93點　台積電漲20元至1260

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲258.93點，以25474.64點作收，漲幅1.03％，成交量4818.0億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲133.99點開出，指數開高走高，盤中最高達25492.28點，最低25349.7點，終場收在25474.64點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1260元，漲幅1.61％；鴻海（2317）上漲3元至217.5元；聯發科（2454）上漲5元至1485元；廣達（2382）上漲4元來到274元；長榮（2603）上漲2.5元至185.5元。

今天漲幅前5名個股為虎山（7736）上漲8.9元，漲幅9.99％；台亞（2340）上漲2.25元，漲幅9.98％；嘉晶（3016）上漲4.05元，漲幅9.96％；IKKA-KY（2250）上漲8.7元，漲幅9.93％；凱美（2375）上漲5.7元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為達運光電（8045）下跌10.5元，跌幅10％；鋐寶科技（6674）下跌2.3元，跌幅9.7％；華懋（5292）下跌13.5元，跌幅7.85％；雷虎（8033）下跌13元，跌幅7.28％；裕慶-KY（6957）下跌12.5元，跌幅6.68％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 虎山（7736） 98.0 ▲8.9 ▲9.99％ 台亞（2340） 24.8 ▲2.25 ▲9.98％ 嘉晶（3016） 44.7 ▲4.05 ▲9.96％ IKKA-KY（2250） 96.3 ▲8.7 ▲9.93％ 凱美（2375） 63.2 ▲5.7 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 達運光電（8045） 94.5 ▼10.5 ▼10.0％ 鋐寶科技（6674） 21.4 ▼2.3 ▼9.7％ 華懋（5292） 158.5 ▼13.5 ▼7.85％ 雷虎（8033） 165.5 ▼13.0 ▼7.28％ 裕慶-KY（6957） 174.5 ▼12.5 ▼6.68％

資料來源：證交所