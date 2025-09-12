多家做1700美元低價、美國線下周一漲價恐將大打折　SCFI下跌3.21%　

▲美國線下周一漲價恐將大打折。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司下周一(15日)美國線每大箱(40呎櫃)運價調升1000美元計畫，因為本月1日美西漲到2300、美東漲到3300美元的運價，目前多已跌回1900-2150美元，兩家非聯盟船與馬士基航運美西線僅收1700-1800美元，超大型與大型攬貨公司估下周一漲價將大打折扣。今(12)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌16.33點，跌幅3.21%，指數來到1398.11點。

攬貨業指出，下周一就要漲價，但是到今日下午為止，僅一家亞洲籍聯盟船報要漲到美西3100、美東4000美元，而兩家盟外船都通知美西線1700美元運價做到本月底，馬士基本月底前台灣做1800美元，寧波做1700美元，上海還未公布，顯示上漲力道明顯不足。

攬貨業指出，如果這次漲價失敗，下一次的10月1日漲價因為遇上中國十一長假，會更難實現，除非船公司減班減到市場艙位緊張。歐洲線則是維持每大箱1700美元的低檔價。

今日SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1154美元，下跌161美元，跌幅12.24%；地中海線每箱1738元，下跌233美元，跌幅11.82%，美西每大箱2370美元，上漲181美元，漲幅8.27%，美東每大箱3307美元，上漲234美元，漲幅7.61%。

波斯灣線每箱運價1273美元，下跌246美元，跌幅16.19%，南美線(桑托斯)每箱運價3018美元，下跌181美元，跌幅5.66%；東南亞線(新加坡)每箱運價419美元，上漲1美元，漲幅0.24%。