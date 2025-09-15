政策鬆綁添動能　台中北區「中央市場」轉型再迎新亮點

▲北區向來因人口密集、生活機能完整，長期具備剛性需求，房市備受矚目。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期行政院拍板「新青安貸款」鬆綁措施、首換族切結延長至18個月，市場普遍解讀為信心回溫，尤其台中市北區還有「中央市場」轉型招商利多，房仲業者觀察，北區向來因人口密集、生活機能完整，加上醫療族群購屋力道強，長期具備剛性需求，讓北區房市備受矚目。

北區的購屋族群中，以中國醫藥大學、一中街、科博特區周邊最具代表性，市場新案仍以2~3房為主流，有巢氏房屋台中科博民權加盟店店長葉承豫觀察：「近期大套房與1＋1房產品更成為搶手標的，成交單價每坪約25~26萬元，受到總價帶優勢，單身族與投資收租族相當青睞。」

▲中央公有零售市場，正式宣告轉型計畫啟動。（圖／記者陳筱惠攝）

以北區來說，因人口密度相當高，租屋市場同樣活絡，套房月租約1~1.3萬元，2房則可達2萬元以上，顯示北區居住需求強勁。

除市場本身需求外，地方重大建設也將推升區域價值。葉承豫表示：「曾為地方繁華指標、服務市民近半世紀的中央公有零售市場，正式宣告轉型計畫啟動。以開放招商1552坪土地、3面臨路、70年地上權，如果先不計算營建成本的話，換算每坪租金每月只要444元，加起來下來每個月只要租金69萬元，規劃起來投資報酬率很高。」

▲有巢氏房屋台中科博民權加盟店店長葉承豫認為，相較重劃區，北區有綠意、交通、機能成熟商圈輔助，短期內仍將由在地買盤與醫療族群支撐買盤。（圖／業者提供）

未來商業行為勢必因此活絡，不過近期仍有政策面壓抑房市，葉承豫表示：「目前房市信心度回溫約5%，不少購屋族仍擔心政策免反覆，相較重劃區，北區有綠意、交通、機能成熟商圈輔助，短期內仍將由在地買盤與醫療族群支撐買盤，中長期則有望隨中央市場、捷運藍線議題，進一步提升生活機能與房市價值。」

