新高行情加持　一表看淨值登頂10檔全球科技基金

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

以科技股為主的美股那斯達克、台股加權等市場指數近期屢創新高，全球科技主題基金在新高行情加持下，推升10檔全球科技基金淨值也同步登頂，包括復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、統一全球新科技、富蘭克林華美AI新科技、復華亞太神龍科技等規模居前之基金，除了以美國科技股為主軸之外，布局觸角延伸至台、日、韓以及近期表現強勢的陸港股AI供應鏈族群，掌握各區域產業類股投資機會。

▲▼10檔科技基金 。（圖／記者巫彩蓮攝）

在甲骨文、輝達、博通等AI指標科技股接力領漲帶動下，那斯達克指數本周日日創新高(截至2025/9/11)；台股加權指數同樣在大型電子權值股走強推升下，也同步跟進，並首度站上2萬5大關。

全球科技主題基金受惠美、台等市場科技股驚驚漲，績效吃大補丸，推升多檔基金淨值創新高，並帶動規模增長，成為跨國投資股票型基金亮點。

投信法人表示，科技股財報亮眼、關稅利空淡化，市場風險情緒顯著改善，推升股市轉牛，預估隨貨幣政策轉向降息，增加市場流動性，獲利成長性較高之科技成長題材，仍是布局全球股市首選，若擔心高檔震盪，建議可透過定時定額等投資方法分批布局。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，美股及台股企業獲利上修，預期2026年企業獲利仍可望成長10～15%，加上Google、Meta等主要雲端服務供應商持續追加AI投資，將為科技股行情提供支撐，整體而言，在AI及非AI等不同族群輪動表現下，近一步提供主動式操作創造超額投資報酬機會。

【幸福的孩子❤】姑姑扮皮卡丘接下課！給第一天上國小的萌弟驚喜

2025-09-14 06:05
