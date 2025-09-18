企業價值浮現！台股前20大外資股東　逾半投資中小型股

▲寬量國際執行長李鴻基。（圖／寬量國際提供）

寬量國際（QIC）與中華公司治理協會共同主辦「迎接證交所提升企業價值計畫：連結股東價值與ESG」線上研討會，QIC創辦人暨執行長李鴻基指出，在台灣前20大外資股東中，投資台灣公司家數平均達300家，而市值超過20億美元的中大型股不到150家，顯示外資並非只投資大型股，也會佈局市值較小的公司，如何精準對標投資人、清楚論述長期策略並展現股東價值，是企業提升股東價值關鍵。

李鴻基表示，證交所推出的提升企業價值計畫，與QIC過去十餘年推動的「創造長期股權價值」方向一致，目前已有120家上市櫃公司公布計畫。他指出，股東價值除了來自營收與獲利，也受資產負債表管理、ESG、投資人溝通、股利與回購政策及市場流動性影響。然而，目前僅約20%的台灣企業投入資本回報率（ROIC）高於資金成本（WACC），顯示資本效率仍有進步空間。

標普全球（S&P Global）Sustainable1總監鐘柏永指出，台灣企業在永續領域表現亮眼，2025年共有69家入選《標普全球永續年鑑》，數量高居全球第二。CSA評比的價值在於其廣度、深度與可比性，能協助投資人更精準地評估企業長期價值。

此外，鐘柏永也同時提醒供應鏈管理的重要性，指出雖多數企業認知其重要性，但僅約一半訂有「供應商準則」，更只有9%的公司會排除不合規供應商，顯示評估與採購決策間存在落差。他強調，若供應鏈失誤，將帶來嚴重聲譽與財務風險，建立系統化盡職調查與管理流程是確保長期價值的必要措施。

富達國際（Fidelity International）永續投資副總監張庭瑋表示， ESG已成為投資流程的「常規業務」。富達透過自有的前瞻性ESG評級系統，評估企業管理層應對重大議題的能力與策略思維。她強調，公司治理（G）是ESG的根本，也是創造長期股東價值的核心，富達將透過議合與投票履行受託責任，特別關注公司治理、氣候變遷及毀林管理等議題。她指出，台灣企業的ESG揭露已在亞太區領先，但在與投資人互動時，應更著重於未來策略與藍圖，而非僅回顧成果。