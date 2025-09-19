熊短牛長！法人：美企業具獲利領先三大優勢　支撐多頭氣勢

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美股持續強勢走高，這波牛市還能延續嗎？貝萊德投信指出，美股仍具獲利領先等三大優勢，可望為多頭行情續航添動能，前景看好，根據統計，標普500市值前50大企業在過去五年貢獻了大盤近八成漲幅，凸顯龍頭股才是推升行情的關鍵動能，更是長線投資的核心標的。

標普500指數在2024年2月首度突破5,000點宣告新一輪多頭行情啟動。此後指數一路強勢攻高、屢創新紀錄，自2024年2月至2025年8月，指數累計創新高已超過65次，反映投資氣氛熱絡、資金動能強勁。

即便行情來到高檔，貝萊德iShares安碩標普500卓越50（009813）經理人楊貽甯直言，美股仍存在三大優勢，多頭動能不減！首先企業獲利全球領先，美股基本面強韌：美企股東權益報酬率（ROE）平均達18%，預估明年將上看19%，顯著優於歐洲與日本企業的10%至13%，顯示美企「獲利可期又有效率」，吸引全球資金持續加碼。

二是資金環境轉向寬鬆，9月18日聯準會宣布將基準利率從4.25%-4.5%調降一碼到4%-4.25%，這是去年12月以來的首次降息。利率點陣圖顯示，多數官員預計在年底前可能還會降息兩次。無論節奏快慢，利率下行已成大勢。隨著資金成本降低，風險資產吸引力同步提升，其中基本面穩健、具競爭優勢的美股龍頭更將成為資金首選，可望持續推動美股上行。

三是美股長期展現「熊短牛長」特性：過去數據顯示，美股牛市平均可維持67個月，遠超過熊市週期，本輪行情自2023年反彈以來持續上攻，今年更屢次刷新歷史新高，顯示多頭走勢未歇，在企業獲利強勁與資金面支撐下，牛市格局有望持續。

操作策略上，楊貽甯指出，與其擔心「買在高點」，不如選對標的；與其分散布局，不如聚焦美股龍頭。根據統計，009813追蹤的「標普500卓越50指數」，近一年營收成長率達15.3%，高於標普500其他450檔個股的3%；近1年報酬貢獻率更達80%，幾乎包辦大盤漲幅，顯示只要鎖定市值前50大企業，就能掌握美股主要成長動能。



