老闆注意！勞工颱風天搭計程車出勤　勞動部：雇主應出錢

▲勞動部新規，勞工颱風天上班可搭小黃報公帳。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

颱風來襲或暴雨不斷，勞工是否該冒險上班？勞動部今（19）日修正《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明確規定當天災發生時，原則上勞工可不出勤，如雇主有業務需要並經勞工同意上班，雇主必須提供通勤協助，包含必要時支付勞工改搭計程車的費用。

勞動部強調，勞工不出勤不應被視為曠職或遭懲處。若縣市政府宣布停班停課，勞工依法得不出勤，雇主也不得扣全勤獎金、強迫請假、補班，或因此解雇員工。這次修正更進一步保障勞工通勤安全，減少職災風險。

勞動部指出，過去曾有颱風天勞工途中遭路樹壓傷案例，引發職災補償爭議。新規明定，若通勤路上發生職災，雇主需負法律責任，因此雇主在要求員工上班時，應主動提供安全通勤方式，例如協助安排交通工具，或於必要時支付計程車費，避免讓勞工獨自面對風雨與潛在危險。

這次修正也要求雇主將通勤協助方式載明於勞動契約、團體協約或工作規則，未來地方主管機關在審核企業工作規則時，將要求納入相關內容。勞動部同步修訂《工作規則審核要點》與《工作規則參考手冊》，加強執行力。

此外，政府將帶頭落實新制，首先由國營事業、公立醫療機構試行，並推動委外廠商比照辦理，全面保障派遣與承攬勞工在天災下的通勤安全。