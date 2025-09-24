快訊／台積電又升天！漲15元衝1355　台股漲逾146點刷26394點新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（24日）在台積電（2330）連日刷新天價至1355元下，以26389.16點開出，指數大漲141.79點，漲幅0.54％，隨後上漲146.66點，衝上26394.03點史上新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1350元，漲幅0.75％，隨後漲勢擴大至上漲15元至1355元；鴻海（2317）上漲1元至222元；聯發科（2454）下跌30元至1345元；廣達（2382）下跌3.5元來到283元；長榮（2603）上漲2元至184元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌88.76點或0.19％，收在46292.78點；標準普爾500指數下跌36.83點或0.55％，收6656.92點；那斯達克指數下跌215.51點或0.95％，收在22573.47點；費城半導體指數下跌21.92點或0.35％，收6308.2點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46292.78 ▼88.76 ▼0.19% S&P500 6656.92 ▼36.83 ▼0.55% NASDAQ 22573.47 ▼215.51 ▼0.95% 費城半導體指數 6308.2 ▼21.92 ▼0.35%

資料來源：證交所