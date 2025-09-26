ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

樺加沙重創花蓮　6大壽險啟動理賠、慰問機制

▲▼強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情。（圖／記者李毓康攝）▲「樺加沙」導致光復鄉市區造成極大災情。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

「樺加沙」挾帶豪雨，造成花蓮光復鄉受堰塞湖溢流災情，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽和台灣人壽等六大壽險宣布啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房貸利息、緩繳保費、預付住院金、加速理賠等方式以協助災民。

國泰人壽除提供快速理賠、緩繳等措施之外，更提供「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元(對象皆為保戶，包含學生團體保險學生)。此外，國泰產險提供「住宅颱洪險」快速理賠服務，協助保戶儘早啟動家園修復；同時也提供「傷害健康險」保戶慰問金關懷，身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元（若同時為國泰人壽保戶以一次為限）。

富邦人壽於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施，針對應繳月為2025年8月到2025年12月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息。

新光人壽除已迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務外，再提供身故保戶10萬元慰問金，加護病房每位保戶5萬元慰問金，一般住院每位保戶1萬元慰問金，以幫助災民解決燃眉之急，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

凱基人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務，讓保戶能獲得即時安心的保險支援，一同度過風災難關。

凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能。

南山人壽日前已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠、住院關懷預付保險金。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。

台灣人壽針對保戶因樺加沙颱風事故死亡，提供每位保戶10萬元慰問金；若因本次事故住院治療，提供加護病房每位保戶5萬元慰問金，普通病房每位保戶1萬元慰問金。

台灣人壽將主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，協助保戶快速獲得理賠，保險顧問亦前往醫院確認是否有保戶需要協助；投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補即可；此外，同步提供「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」三大服務，期望與災民共度難關。

關鍵字： 花蓮光復鄉保險業災情關懷

中籤爽賺26萬元！　「廣達金孫」達明今上市蜜月行情飆一倍

機器人概念股、廣達（2382）集團的廣明（6188）轉投資子公司達明（4585）於今（26）日以每股238元正式上市掛牌，亦今年第17檔掛牌公司，股價最高來到499.5元展開蜜月行情，飆漲一倍，換言之，中籤者帳上潛在獲利達26萬元。

2025-09-26 09:51

美時拉第3 根漲停！宣布收購美藥廠　閃川普藥品100%關稅

美時（1795）收購美藥廠艾威群躋身全球前20大製藥廠，股價今（26）日續噴漲停，連拉3根漲停；另美國總統川普宣布10月1日起除非在美國設廠，專利藥品將徵收100%關稅，法人指出，美時此時出手收購美廠，減少關稅衝擊。

2025-09-26 09:48

川普加關稅掃到機器人 ！概念股一片慘綠　廣明跌停鎖死

美國總統川普再發動232調查，其中包括機器人進口展開調查，為加徵新一波關稅鋪路，影響所及，台股機器人概股全倒，廣明光電（6188）跌停鎖死，盟立（2464）、和椿（6215）重挫逾6%。

2025-09-26 11:39

台股主動式ETF績效暴衝　操盤人鎖定這7檔AI股

台股高檔震盪，指數在創新高後，短期出現漲多修正，但多頭並未熄火，選股不選市仍是第4季投資重要準則。但AI題材相關個股漲幅已高，哪些是真槍實彈、中長期獲利支撐強勁；哪些又是題材炒作，基本面空虛標的？投資人不妨參考主動式台股ETF成分股，跟緊專業操盤手布局。

2025-09-26 11:37

冠軍經理人揭第4季操作：AI題材未過熱，拉回咬住3王牌

AI成長趨勢帶動下，台股漲勢一波接一波；進入第4季，指數位居高檔下，投信基金經理人布局方向，牽動市場敏感神經。本刊專訪近期台股績效冠軍操盤手，一窺專業法人接下來操作策略，投資人可藉此自我檢視投資組合，汰弱留強。

2025-09-26 11:34

台積電4月以來狂飆7成還能買？　多頭總司令張錫給答案

台股牛氣沖天持續創高，日前寫下26394點歷史高位；晶圓代工龍頭台積電股價，也一度觸及史上新高價、1355元，計算自4月關稅股災低點780元起算，漲幅已逾73%；如今投資人想問的是，台積電一路漲，現在上車還來得及嗎？多頭總司令張錫給答案了。

2025-09-26 11:31

股匯雙殺！台股重挫逾550點　新台幣貶逾1角破30.5元關卡

美股走跌，台股今（26）日開低走低，早盤一度重挫逾550點，來到25469.04低點，回測25400關卡，新台幣同樣走弱，最低觸及30.551元，貶逾1.1角。

2025-09-26 10:53

快訊／台積電跌10元至1310　台股下挫逾150點失守26000

美股25日全面收跌，台股今（26）日開低走低，指數以下跌25.57點、25998.28點開出，跌勢擴大，下挫逾150點，指數26000點失守。

2025-09-26 09:04

聯合國貿發會警告海運增長脆弱　法人憂亞洲線也將陷入運費戰

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)本月24日發佈的《2025年海運評估》(Review of Maritime Transport)，警告全球航運業正進入一個增長脆弱、成本上升、不確定性增加的時期，下修今年海上貿易成長預測至0.5%，預估貨櫃貿易量成長為1.4%。國內法人則指出，歐美線運價低迷，部分船舶被調往亞洲區間航線，亞洲線恐將陷入運費戰。

2025-09-26 07:00

長榮多元市場佈局　審慎樂觀看第四季

長榮海運（2603）25日舉行法人說明會。總經理吳光輝表示，由於全球船舶供給吃緊，且塞港問題也還未解，在租船市場上也相當熱絡，租金仍是處於高點，以及在南美線和近洋線的價量表現都仍好，第四季有一定量能支撐，在公司積極調整市場策略多元佈局下，對第四季傳統淡季審慎樂觀看待。

2025-09-26 03:23

