樺加沙重創花蓮　6大壽險啟動理賠、慰問機制

▲「樺加沙」導致光復鄉市區造成極大災情。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

「樺加沙」挾帶豪雨，造成花蓮光復鄉受堰塞湖溢流災情，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽和台灣人壽等六大壽險宣布啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房貸利息、緩繳保費、預付住院金、加速理賠等方式以協助災民。

國泰人壽除提供快速理賠、緩繳等措施之外，更提供「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元(對象皆為保戶，包含學生團體保險學生)。此外，國泰產險提供「住宅颱洪險」快速理賠服務，協助保戶儘早啟動家園修復；同時也提供「傷害健康險」保戶慰問金關懷，身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元（若同時為國泰人壽保戶以一次為限）。

富邦人壽於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施，針對應繳月為2025年8月到2025年12月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新光人壽除已迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務外，再提供身故保戶10萬元慰問金，加護病房每位保戶5萬元慰問金，一般住院每位保戶1萬元慰問金，以幫助災民解決燃眉之急，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

凱基人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務，讓保戶能獲得即時安心的保險支援，一同度過風災難關。

凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能。

南山人壽日前已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠、住院關懷預付保險金。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。

台灣人壽針對保戶因樺加沙颱風事故死亡，提供每位保戶10萬元慰問金；若因本次事故住院治療，提供加護病房每位保戶5萬元慰問金，普通病房每位保戶1萬元慰問金。

台灣人壽將主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，協助保戶快速獲得理賠，保險顧問亦前往醫院確認是否有保戶需要協助；投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補即可；此外，同步提供「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」三大服務，期望與災民共度難關。