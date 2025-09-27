AI賽道奔馳！謝金河點台廠隱形供應鏈　曾跌破票面到千金股

▲ 全球人工智能領軍企業OpenAI以一系列震撼市場的合作與投資計劃，徹底重塑了人工智能軍備競賽的格局。（示意圖／路透）

財信傳媒集團董事長謝金河以「AI軍備競賽正舖天蓋地席捲而至」為題在臉書發文指出，全世界都花大錢在AI的賽道上奔馳，台積電坐在那個最重要的核心位置，但大家都忘了隱身在台積電供應鏈後面的數百家供應商，最具代表性的是智邦科技。

謝金河說，智邦最慘股價跌到4.98元，今年曾登上千元股，最主要原因是成為AI資料中心建置交換器的主要供應商

根據最新公布的數據，美國在數據中心的投資金額即將超越過去帶動投資的商業辦公大樓，這是世界加速變化的另一個新場景。

很多人常常在批評台灣只是一個人的武林，台灣不能只靠台積電，但大家都忘了隱身在台積電供應鏈後面的數百家供應商。這些年最具代表性的是智邦科技，智邦最慘的是時候，股價跌到4.98元，今年曾登上千元股，這是因為智邦成為資料中心建置交換器的主要供應商。

AI形成的新產業鏈形成的美國科技七雄，把輝達，微軟，蘋果，Google，Amazon，Meta，AVGO加起來，市值20.9兆美元，已經超過深圳，上海，香港股市加起來的總合。

這一次Nvidia發動重大策略聯盟，Nvidia投資Open Ai1000億美元，Open Ai向Oracle採購3000億美元的數據中心，而Oracle再向Nvidia採購Nvidia的GPU，這個綁定供應鏈的大手筆投資，應該是新世紀最大手筆的投資。

今年川普帶領美國企業大亨到中東，英國的參訪主題都是AI數據中心。

今年美國科技七雄中的微軟，蘋果，Google，Amazon到Meta的資本支出達3460億美元，明年上看6000億美元，這是帶動世界經濟的主動脈。當然也有人憂心AI會不會泡沫化？

最近全面複製的中國，首先把馬雲召回來主導未來的雲計劃，馬雲回到杭州，阿里巴巴股價立刻大漲，阿里也由執行長宣布3年投資3800億人民幣全力發展Ai。京東正在規劃上兆元人民幣的Ai建置計劃。

全世界都花大錢在Ai的賽道上奔馳，其實台灣的台積電就坐在那個最重要的核心位置。這麼多年，很多人拼了命唱衰台灣，但台股仍然登上世界第8大。現在要再說台灣不好，只能說沒有Ai的傳統產業在水深火熱中，其實全世界都一樣！