AI推升用電！　全國電力報告估未來10年需求年增1.7%

▲▼停電,台電,台中,台電營業處,台灣電力公司,示意圖,台電工程車,台電台中區營業處。（圖／記者許權毅攝）

▲經濟部公布全國電力報告、示意圖。（圖／記者許權毅攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部於今（26）日公布「113年度全國電力資源供需報告」，提出未來10年(2025~2034年)用電需求評估與電源開發規劃。在考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動等影響下，預估未來電力需求年均成長率約為1.7%，並將持續推動各項再生能源及燃氣機組，確保供電穩定。

經濟部表示，2025年AI與新興科技應用需求仍持續強勁，但部分產業受到美國對等關稅影響生產活動趨緩，在此增減相抑下，上半年(1~6月)經濟成長率呈現正成長6.75%，而電力消費較去年同期呈現負成長1.1%。

經濟部進一步說明，評估未來用電需求，已納入半導體產業擴廠期程調整、重大AI新興產業投資發展等因素，並反映推動深度節能的節電效果，預估2025~2034年電力需求年均成長率約為1.7%，與日、韓等產業競爭國家用電趨勢相似。

在電力供給規劃方面，經濟部指出，有關興達電廠9月9日天然氣管線洩漏事故，台電公司尚在進行安全檢查，因工程進度受到事故影響，預估興達燃氣新2號機延後到明（2026）年5月接受調度，本次供需報告務實評估台電公司台中、通霄、大林等電廠新建燃氣機組進度，也納入國光電力、麥寮汽電等最新民營燃氣發電計畫，預估2025~2034年燃氣機組淨增加12.2GW，可因應長期用電需求成長，兼顧維持夜間供電穩定。

經濟部說明，有關擴大再生能源設置部分，刻正依據賴總統二次能源轉型政策方向，持續推動太陽光電、離岸風電、地熱及小水力等各種再生能源，努力達成再生能源占比2026年11月20%、2030年30%目標，同時也務實審酌目前電力系統狀況，在白天太陽光電供電能力充裕、供電壓力移轉至夜尖峰時段的情況下，夜間供電主力將轉為高效率燃氣機組，並透過儲能系統、水力發電等配合調度。

經濟部強調，鑑於國際經貿情勢變化迅速，政府須每年滾動檢討，將各項用電需求納入考量，評估產業及民生所需用電，在能源轉型政策及淨零路徑下，積極推動各項電源方案，打造低碳與供電穩定的環境。

