台股31000點要來了！　一表看25檔台股ETF股價先創高

▲台股即將挑戰31000點、示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股2026年多頭馬力十足，今（14日）指數刷新30994.81 點再創天價，帶動台股ETF市價跟著水漲船高，根據統計，在台股再創歷史高點之際，共有25檔台股ETF股價也改寫新高，市值型、科技型、高息型等皆榜上有名。

▲可點圖放大。

玉山投信指出，只要標的篩選條件得宜，非主動型台股ETF同樣能創造良好報酬表現，且市值型ETF若能網羅具有成長動能之企業，像是搭上AI成長列車的大型產業龍頭與台股產業隱形冠軍，甚至有機會超越大盤表現。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，年初以來包括台股在內的全球投資情緒樂觀，根據12月美銀全球基金經理人調查，機構投資人現金水位再度降至3.3%，創下歷史紀錄低，加上台股歷年1、2月向來有作夢行情、紅包行情加持，而且本周市場對於晶圓龍頭大廠法說樂觀以對，都是台股1月以來持續強勢站穩3萬點大關之上的原因



楊立楷表示，在AI發展有增無減的帶動，與美國高度連動的台股在2026年將持續受惠，根據美國半導體產業協會(SIA)最新統計顯示，2025年11月全球半導體銷售額達753億美元，年增29.8%，一舉改寫歷史新高；值得注意的是，此波成長並非來自單一產品線，而是主要半導體類別需求同步擴張。世界半導體貿易統計組織(WSTS)則預估2026年全球半導體銷售額有望達到9754億美元，年增22.5%，距離年銷售額1兆美元僅一步之遙，對於台股半導體產業將為一大挹注。



楊立楷認為，中長期而言，在強勁的AI基建與投資需求、寬鬆的財政與貨幣政策環境下，台灣總經與獲利基本面狀況依然穩健，尤其是過往產業成長性集中於科技族群的狀態已開始轉變為擴散至各產業，投資可持續聚焦具優異獲利條件支持之企業及科技股為主要核心配置，透過相關ETF參與市場，降低短期高檔震盪風險。

