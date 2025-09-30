永慶加盟四品牌「高雄經管會」號召逾300店舉辦捐血活動　攜手租賃公會募得711袋血袋

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會9月捐血活動，號召超過300家加盟店、高雄租賃公會一同參與，共募集711袋熱血。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

秉持公益之心、落實企業社會責任的永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會，9月19日在漢神巨蛋博愛路廣場舉行捐血活動，號召高雄地區的永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產超過300家加盟店挽袖捐熱血，高雄市租賃住宅服務商業同業公會也來共襄盛舉。高雄市政府地政局長陳冠福、高雄市租賃住宅服務商業同業公會理事長劉國基一同到場支持，為血庫注入711血袋，讓愛心持續傳遞。

永慶加盟四品牌高雄區經管會現場安排3台捐血車，方便民眾捐血、舒緩人潮，也為感謝熱血響應的民眾，特別準備實用好禮，凡捐血250cc可獲得真空封膜機，捐血500cc更能帶回市價近千元的手持式除蟎機。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，我們每年都會舉辦捐血活動，號召民眾熱血參與。過去多半贈送禮券，今年特別改為實用小物，希望讓參加的民眾更有感，一起穩定血庫供應能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會今年特別安排3台捐血車、捐血Line群組，讓民眾掌握排隊進度，提升捐血意願。

今年為了提升民眾捐血體驗，永慶加盟四品牌高雄區經管會特別規劃「捐血Line群組」服務，民眾可先領取號碼牌、並掃描QRcode，透過Line即時掌握排隊進度。等待期間可以在百貨公司輕鬆逛街，等號碼接近了再回到現場等候捐血，讓整個流程更便利。永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏指出，今年夏天因颱風影響，南部一度出現血荒，甚至罕見動用「北血南送」來緩解缺血狀況。期盼透過這次活動，號召更多民眾踴躍挽袖，讓血庫隨時維持「綠燈」，確保醫療需求無虞。

永慶加盟四品牌同仁們不僅踴躍捐血，更投入志工服務，協助引導民眾、維持秩序，讓活動圓滿進行。有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志則笑說，每年捐血活動已經成為同仁們重要的公益盛事，今年我們更擴大與租賃公會合作，募集的血袋較去年血袋多出2倍，展現企業為社會注入源源不絕的關懷力量。

▲永慶加盟四品牌同仁們不僅擔任志工、讓捐血活動圓滿進行，更踴躍捐血，募集血袋較去年血袋多出2倍。

台慶不動產高雄區經管會長李信輝說道，加盟四品牌不僅定期舉辦捐血活動，每個月也持續參與多項公益行動，許多政府及民間單位都會邀請我們合作，例如公益防詐講座、學校運動贊助及公益禮盒採購等。我們非常樂於與各界合作，透過四品牌強大公益影響力，持續帶給社會溫暖正能量。

永慶房產集團除了提供誠實、專業的買賣屋服務，也主動於去年六月起舉辦「不動產防詐公益講座」，免費教導民眾保護財產安全，迄今全台已舉辦逾800場、超過4.2萬位民眾受惠。永慶集團將持續落實企業社會責任，集結更多正面能量傳遞給台灣社會。