捷運交會「這站最貴」　最親民捷運交會站10坪租金每月平均不到1萬元

▲▼ 捷運,租金,台北,新北,永慶,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產統計雙捷交會站租金，中山站居冠，每坪租金逾2千元；新北產業園區站最親民，每坪不到千元，成租屋族熱門話題。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

對於租屋族而言，捷運是選擇住宅時的重要條件，尤其是串聯兩條捷運線的交會站，交通便利性再升級，更是租屋市場的熱門選項之一。永慶房產集團根據租金實價登錄資料，盤點近一年雙捷交會站周邊800公尺內住宅租金，發現租金最貴交會站是中山站，單坪租金高達2千元；平均租金最親民的交會站則是在新北產業園區站，每坪不到千元。

租金最貴在中山站！單坪月租金直逼2千元
觀察台北捷運交會站周邊住宅租金，中山站單坪租金每坪高達2000元，超越大安站，若租10坪的物件，月租金就要大約2萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山站串聯淡水信義線與松山新店線，周邊有多個商圈串聯以及百貨林立，生活、商業機能發達，加上近年危老與都更建案完工，屋齡普遍較新，也推升周邊租金水準，成最貴捷運交會站。

除了中山站外，忠孝復興站和民權西路站的單坪租金將近2000元。陳金萍表示，忠孝復興站是板南線與文湖線交會站，位於東區商圈核心，百貨、辦公大樓與商業活動高度集中，使得短期與長期租屋需求多，帶動租金走高。

至於民權西路站則是淡水信義線和中和新蘆線的交會站，周邊住、商混合，不僅有商辦坐落，同時也鄰近商圈，商業、生活機能兼具，還有學區加持，再加上出租物件中有近半數屋齡低於20年以下，顯示通勤便利與地段優勢持續推升租金水位。

最親民雙捷交會站！平均每坪不用破千元就能租到房
相較於蛋黃區租金高昂，新北市的雙捷交會站，租金就相對親民。其中最便宜的是新北產業園區站，平均每坪月租金僅879元，是唯一低於千元的交會站。陳金萍分析，新北產業園區站是環狀線及機場捷運線交會站，雖然位於新莊邊陲區域，加上生活機能仍在逐漸成熟，租金相對便宜，不過該站兩站就能進北市，且鄰近新莊副都心和頭前重劃區，隨著產業與建設陸續進駐，周邊機能發展逐漸受到帶動，對於小資租屋族是不錯的選擇。

▲▼ 捷運,租金,台北,新北,永慶,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲近一年捷運交會站周邊的租金行情中，新北產業園區站周遭單坪只要千元以下。

此外，租金親民的捷運交會站還有頭前庄站和大坪林站，月租金平均每坪只要1000元左右，就能租到房子。陳金萍表示，頭前庄站是環狀線與中和新蘆線交會站，且周邊有IKEA及連鎖超市，交通和生活採買機能完善，不過該站位在新莊區邊緣地段，因此租金相對親民；而大坪林站則是松山新店線和環狀線的交會站，位於捷運網路較邊緣的站點，加上開發早，出租物件的屋齡一半都是30年以上老屋，租金親民，周邊機能成熟，加上一站就能進北市，吸引不少通勤族。

陳金萍補充，相較於台北市的高檔行情，新北市雙捷交會站的租金水位明顯親民。以新北產業園區站的租金來觀察，甚至不到台北市中山站租金的一半。這樣的價差主要來自地段稀缺性與區域定位差異，台北市租金反映核心地段稀缺性與高度商業化環境，而新北則承接北市外溢的租屋需求，隨著捷運環狀線逐步延伸，跨區通勤更便利，對通勤族而言更是一大福音。

▲▼ 捷運,租金,台北,新北,永慶,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

關鍵字： 捷運租金台北新北永慶永慶房市訊息永慶必知小常識

