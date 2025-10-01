關稅鬆綁　法人曝傳產、金融2大產業有望落後補漲

▲美國關稅鬆綁，刺激傳產庫存回補。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

台股加權指數近期屢創新高，一度突破26,000點大關，自4月低點17,306點以來強漲近萬點。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，聯準會（Fed）主席鮑爾近期談話中提及美股估值偏高，暗示出現泡沫跡象，儘管AI長線趨勢不變，情況不若2000年「dot-com泡沫」般嚴重，但短期內科技股恐面臨震盪洗盤壓力，進入類股輪動階段。展望第四季，可關注美國政府在關稅政策上的調整，若關稅逐步鬆綁，明年有望迎來「庫存回補潮」，屆時傳產與金融股有機會啟動落後補漲行情。

梁恩溢表示，美股與台股在美國《大而美法案》、《GENIUS天才法案》及聯準會降息預期等三大因素推動下，資金行情啟動，股市頻創新高，這一波走勢早在8月已有跡可循。後市市場焦點將回歸至關稅與利率政策，受到關稅影響，零售業者嚴格控管庫存，導致傳產股表現相對疲弱，但美國總統川普已於9月24日宣布調降歐盟關稅，若關稅持續逐步鬆綁，具備生產效率與原物料取得優勢的傳產企業可望脫穎而出。

梁恩溢指出，目前關稅成本主要由零售業者如好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart）先行吸收，尚未完全傳導至終端消費者，由於業者對關稅政策尚未明朗，價格調整仍屬觀望階段，一旦政策底定，美國將面臨一次性通膨壓力，但消費者終將接受價格上漲。值得一提的是，關稅成本與售價將會有所差距，以關稅20%為例，成本由100美元上升至120美元，但終端售價從200美元漲至220美元，漲幅僅10%，消費者仍可承受，明年將迎來庫存回補潮，運輸、消費性產品等產業可望受惠。

梁恩溢表示，消費性電子的復甦，從近期蘋果（Apple）新機發表可見端倪，儘管市場原先預期保守，但鴻海及旗下鴻騰精密（FIT）皆表示銷售表現優於預期，顯示消費性電子已出現汰換潮。目前股市處於高檔，民間消費力充沛，明年上半年將是消費動能釋放的關鍵期，即使指數漲幅不如今年強勁，但在類股輪動下，具備基本面支撐的個股仍有表現空間。