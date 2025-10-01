小資族好入手　今起「1台錢」可交易櫃買黃金現貨

▲黃金示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

國際黃金價格持續攀升，為降低投資門檻，方便投資人參與黃金投資，櫃買黃金現貨交易平台自今（1）日起，最小交易單位調整為「1台錢」(3.75公克)，讓有意參與黃金現貨投資的小資族與年輕族群均能輕鬆將黃金納入資產配置。

櫃買中心表示，投資人透過黃金現貨交易平台買賣黃金現貨，只需透過買賣股票的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶，並簽署風險預告書即可進行委託買賣，不需額外開戶。投資人可以在開戶證券商提供的下單介面輸入「AU9901」或「AU9902」代號查詢最新報價，並輸入欲交易數量，交易過程跟買賣股票一樣。目前櫃買黃金現貨交易平台上交易的商品包括「臺銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」等2檔，由國內最具公信力的台銀、一銀擔任造市商，在平台上負責提供買賣報價，市場價格透明且流動性佳，交易採用新台幣報價結算，操作簡單，適合各類型投資人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

櫃買中心黃金現貨平台的6大亮點：

證券帳戶直接下單：已有櫃檯買賣帳戶的投資人，只要簽署「黃金現貨風險預告書」(可採線上簽署方式)後就能夠直接下單，不需要再開新的帳戶。

黃金現貨造市商即時報價：交易時間(上午9時至下午3時)由台銀與一銀擔任造市商，進行買賣報價，投資人能即時掌握行情。

僅需支付手續費(同股票)：買賣過程投資人須支付與證券商約定的手續費。

集保帳戶即時查詢：黃金現貨與興櫃股票合併於T+2日辦理交割，且與上市、櫃股票一樣，都會登載在證券集保存摺。

黃金現貨可申請提領實物：投資人向往來證券商申請後，再到黃金現貨指定的保管機構繳納費用，即可以1台兩為單位提領黃金現貨。

黃金部位可靈活運用：投資人得以登錄櫃檯買賣之黃金現貨抵繳融券保證金及作為擔保維持率不足時的追繳差額之用。

