有錢人家「標配」曝光！　主計總處：開汽車、閱讀習慣佳

▲ 行政院主計總處。（圖／資料照）

文／中央社

對於多數人來說，有錢人的生活彷彿蒙上面紗，神秘且充滿想像空間，每當媒體報導豪宅開箱、揭露全球豪宅排名，都成為熱門話題。而主計總處家庭收支調查，意外從不同角度揭開台灣高所得者的生活樣貌，調查顯示，高所得者注重吸收新知，報紙、書刊訂閱比率最高。

主計總處最新公布的民國113年家庭收支調查，展現台灣民眾的所得、消費、儲蓄等情況，從家庭設備普及率調查，可以一窺時代變化下，民眾生活型態的轉變，甚至從不同所得分位組的家庭設備普及率差異，看出他們的日常習慣。

主計總處指出，113年行動電話普及率達97.5%，電腦普及率67.0%，其中約有9成9家庭已使用網際網路，顯示居家生活愈來愈現代化。

值得注意的是，雖然彩色電視機成為現代家庭標準配備，比率高達97.7%，但拉長時間軸，便會發現，彩色電視機自民國80年以來，長期位處99%以上的超高水準，近十年趨勢略有變化，107年跌破99%，而後緩步往下，113年下滑至97.7%。

進一步觀察有線電視頻道設備，有線電視頻道（第四台）普及率維持20多年的7成多水準後，113年失守7成，降至67.6%，在此同時，多媒體隨選視訊（如MOD）比率走揚，從97年的3.9%，升至113年的15.1%。

主計總處家庭設備普及度調查也揭露不同所得分位組的狀況，由於電視機、洗衣機、冷暖氣機等家庭器具，已是家家必備，不同所得分位組差異不大；交通方面，汽車是高所得家庭的標準配備，普及率達85.3%，遠高於平均值60.6%。

除了汽車，高所得家庭與一般家庭差異較大的是「家用電腦」、「書刊雜誌」，全體家庭平均值分別是67.0%、2.1%，高所得家庭則是92.5%及5.2%。

高所得家庭在書刊雜誌普及率為5.2%，足足比平均高出3.1個百分點，報紙普及率為5.9%，也略高於平均值0.6個百分點。由此可見，高所得家庭相當注重吸收時事與新知。

對於設備普及率變化，主計總處官員說明，社經環境或是社會變遷，均會影響各種設備的普及率。