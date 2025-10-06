ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

21人可爽抱千萬！　7-8月中獎發票兌領今起跑

▲▼113年7-8月統一發票。（圖／記者林育綾攝）

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

7-8月統一發票兌領將在今（6）日起跑，中獎金額在5獎（1000元）以下獎項已可在4大超商、美廉社與全聯等地點兌領。財政部統計，統一發票千萬特別獎自設立以來至今已有292人「明明中獎卻沒領錢」，白白痛失成為千萬富翁機會，至今還有21名千萬獎金得主在統一發票兌領期限內，呼籲民眾把握時間領錢。

財政部指出，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自100年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎（獎金1千萬元）中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至114年5-6月期累計87期，可兌領特別獎之中獎發票共有1205張，已兌領909張，創造了909位千萬富翁。

賦稅署說明，114年7-8月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於114年9月25日開出，特別獎中獎發票有17張，領獎期間為114年10月6日至115年1月5日，連同114年5-6月期仍在領獎期限（114年11月5日）內尚未兌領之4張特別獎中獎發票，合計有21個特別獎等待中獎民眾領取

▲5-6月4張千萬發票未領。（圖／翻攝財政部）

▲5-6月4張千萬發票未領。（圖／翻攝財政部）

開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

▲▼7-8月統一發票千萬獎清冊。（圖／翻攝財政部網站）

▲▼7-8月統一發票千萬獎清冊。（圖／翻攝財政部網站）

▲▼統一發票7~8月。（圖／翻攝財政部網站）

賦稅署特別呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。

此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

關鍵字： 統一發票特別獎兌領財政部千萬富翁

