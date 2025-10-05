ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮航空達拉斯航線開航　德州州長頒贈文告肯定貢獻

▲▼長榮航空於達拉斯舉行開航慶祝晚宴，由總經理孫嘉明及在場賓客共同進行切蛋糕儀式。（圖／記者高兆麟攝）

▲長榮航空於達拉斯舉行開航慶祝晚宴，由總經理孫嘉明及在場賓客共同進行切蛋糕儀式。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／達拉斯報導

長榮航空（2618）達拉斯-沃斯堡–桃園航線於10月3日正式開航，長榮航空也於達拉斯舉行開航慶祝晚宴，由總經理孫嘉明主持，也邀請一直以來給予長榮航空大力支持的各地區商會代表、客貨運業者，共同到場歡慶長榮航空在北美市場的第9個客運航點達拉斯盛大開航，德州州長辦公室經濟發展及旅遊部代表Mr. Oliver Yang也特別代表德州州長Greg Abbott，頒贈州長文告予長榮航空，文告中除恭賀長榮航空開航達拉斯航線外，並表示長榮航空是亞洲唯一經營德州兩個航點的航空公司，對促進德州的旅遊、經貿與文化交流貢獻卓越。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空深耕德州市場已近30年，早在1998年就開闢了達拉斯的貨運航線，多年來因為有各位貴賓的協助，讓長榮航空與德州一起成長發展，才能讓達拉斯-沃斯堡客運航線順利開航。

孫嘉明也表示，達拉斯-沃斯堡開航初期從每週3班到5班，年底將增加到每日1班，屆時長榮航空在北美總計有9個航點，每周多達94個航班，是台灣航空公司往返北美航班最密集的航空公司，也是美國南部地區與亞洲經貿交流的新橋樑。旅客抵達台灣後，還可利用長榮航空每週450個航班，並享有美國出發在台轉機免安檢的禮遇，輕鬆轉往東北亞、東南亞及港澳大陸各大城市。

孫嘉明指出，達拉斯發展快速，現已成為全美科技新都，產業涵蓋高科技、金融、航空和新興的電動車等，不但是美國最大企業總部所在地，也擁有許多500強公司，包括德州儀器和AT&T公司，同時吸引許多台灣企業如台積電、鴻海、仁寶、廣達等電子大廠設廠及投資。長榮航空達拉斯-沃斯堡航線開闢後，便利的空中交通將加速雙方的交流與發展，除了商業投資外，達拉斯的城市精神、牛仔文化、球隊、藝文及美食等風貌，也對遊客產生極大的吸引力。

長榮航空今日開航慶祝晚宴現場賓客雲集，包含駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢夫婦、德州州長辦公室代表Mr. Oliver Yang、德州州眾議員陳筱玲、駐休士頓台北經濟文化辦事處長蕭伊芳、Irving市市長Mr. Rick Stopfer、Plano市市長Mr. John. B Muns夫婦、達拉斯沃斯堡機場航空關係與貨運業務拓展副總裁Mr. Milton De La Paz、達拉斯旅遊局 Mr. Mark Thompson、沃斯堡旅遊局 Ms. Estela Martinez Stuart、休士頓華僑文教服務中心王盈蓉主任、達拉斯台灣貿易投資中心賴文毅主任等人，都來到現場參與盛會。

爲慶賀長榮航空開航，現場由長榮航空總經理孫嘉明及在場賓客共同進行切蛋糕儀式，蛋糕以長榮航空飛機及達拉斯城市交流的意象做設計，現場貴賓也共同舉杯祝酒，眾人齊賀長榮航空首航成功、業績長紅。

長榮航空在晚宴現場除了邀請當地樂團演奏德州鄉村音樂外，也安排象徵東方文化的書法體驗，並以「上聯：長翼展天際、下聯：榮耀通達福」的藏頭詩，代表長榮航空展翼天際，將榮耀帶到Dallas & Fort Worth達福地區，現場請書法老師親筆揮毫，為賓客們寫下中文名字，裱框後變成一份別具紀念意義的禮物，讓賓客們都愛不釋手。

51歲香蕉哥哥超凍齡　網友改維基百科「他是清朝人」

