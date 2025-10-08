泰山控胡亦嘉侵占14億元　台新銀任由街口金科搬空帳戶

▲泰山控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉侵占。（圖／資料照）

泰山（1218）投資街口支付的36億元股權交易案愈演愈烈，泰山最近具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14億元，當時胡亦嘉親筆簽名本票擔保如果投資案未獲經濟部許可或法院命令禁止交易就返還款項，卻將鉅款挪至街口集團使用，而泰山多次發文給台新銀提醒應禁止街口金科動支該「代收」帳戶資金，沒想到台新銀仍讓胡亦嘉搬空帳戶。

「憑票准於中華民國112年11月8日無條件擔保支付泰山企業股份有限公司新台幣拾參億玖仟伍百捌拾萬元整」。這張由胡亦嘉親筆簽名、簽署日期112年5月8日的本票，交割的先決條件「必須在街口金科於收到泰山款項後6個月內取得經濟部投審司許可」，證明當時胡亦嘉收受泰山公司這筆認購老股的價款是「代收」「專款專用」性質，胡亦嘉和街口金科無權動用。

泰山指控，110年12月至112年5月，公司由詹景超擔任董事長，胡亦嘉是街口金科負責人，也是街口金科單一法人股東英屬維京群島商Dorian公司的實際負責人。去年8月，胡亦嘉控制的Dorian收購成立街口網路金融科技公司並擔任負責人，這些公司都由Dorian百分之百控制持有。

112年5月5日，詹景超以不具審計委員會召集人之身分召開審計委員會討論街口投資案，要求董事會逕付表決；審計委員會只有1名委員出席、程序違法，董事會仍作出無效決議。隔天胡亦嘉代表街口金科、Dorian與泰山簽署股份買賣協議書，Dorian以每股近25元高價出售街口金科（每股淨值0.97元）14億元老股給泰山，泰山另認購22億元增資股，總交易金額36億元。

泰山指控，同年5月8日淩晨，公司發布「董事會決議取得街口金科40.39%股權」重大訊息，且當天就將36億元滙入街口金科的台新銀帳戶。其中，14億元的老股交易，約定「Dorian公司必須於6個月內取得投審會許可」及「無任何法令、裁判或政府機關禁止股權買賣案」為交割條件；如該條件未成就，泰山公司毋須付款，街口金科必須依約返還。