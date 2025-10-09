小資族「照」過來！0052分割案通過1拆7　每張價格可望降到3萬多元

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），於今年8月初正式啟動分割計畫，並於9月25日以書面方式召開受益人會議。最終以贊成率達98.78%高票通過分割案，將以「1拆7」方式進行分割，每股淨值將回到最初發行價32.48元附近。

0052近年受惠台股科技股強勢表現，股價一路攀升，至目前已至240元以上，每張市值高達20多萬元，成為不少投資人心中的高價ETF。為回應市場需求、提升流動性與參與度，富邦投信於8月初宣布啟動分割計畫，並設定以9月25日受益人會議當日的基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

富邦投信表示，分割後0052每張價格將降至約3萬多元，由於第一大持股台積電占比高達約67.5%，為市場上台積電占比最高的台股ETF，對想參與台積電成長行情的小資族與定期定額族群而言，可說更具吸引力，有助於擴大投資人基礎、提升市場流動性。此次分割不影響基金總資產與持股內容，僅調整單位價格與持有張數，投資人權益不受影響。

0052追蹤臺灣資訊科技指數，成分股涵蓋台積電、鴻海、聯發科、廣達等台灣科技龍頭，具備高度成長性與產業代表性。隨著AI、半導體與高階製程持續推升台股科技板塊動能，0052也成為法人與散戶偏好的科技ETF之一。

富邦投信表示，0052實際分割倍數於今（9）日正式公告，11月19日至25日暫停交易，以11月19日淨值進行分割，11月26日恢復交易後，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數。

0052是國內老牌科技型ETF，根據證交所統計，0052至9月30日資產規模為147.7億元。此外，根據投信投顧公會2025年9月份基金績效評比表，在一般型ETF-主題式/產業型ETF中，展現長期成長動能。

在全球科技浪潮推動下，0052憑藉優異績效與分割後更親民的價格，有望成為震盪市況下掌握成長潛力的核心配置工具之一。

