台驊9月營收月減4.08%、年減35.75%　公司穩定貨量表現穩健

▲圖為台驊控股創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)9月合併營收為新台幣15.04億元，月減4.08%、年減35.75%，累計1至9月合併營收為160.43億元，年減16.08%。公司表示，儘管全球運輸市場運價持續下調、需求仍顯疲弱，公司透過多區域服務網絡與客戶基礎優勢，穩定掌握貨量並控制營收降幅，整體營運表現仍屬穩健。

海運事業營收為7.79億元，月減6.07%。全球海運市場受新船交付與運能過剩影響，主要航線報價續處低檔，但公司憑藉東南亞與東北亞完整布局，掌握供應鏈轉移與關稅政策變化趨勢，協助客戶優化出口結構並穩定貨量，整體營運表現穩健。

[廣告]請繼續往下閱讀...

空運事業營收為4.75億元，月減2.07%。受美國關稅及de minimis政策調整影響，亞洲至北美電商貨量減少，但東南亞與中國出口電子零組件需求仍具支撐力。公司持續強化航網與運能配置，靈活調整出貨時效，以維持營收及獲利穩定。

中歐鐵路事業營收為0.56億元，月減14.82%。受地緣政治與邊境管制影響，跨境運輸流程與班列調度出現不穩。近期部分歐亞邊境因安全疑慮短暫封閉，造成班列延誤與通行受限，公司持續發展海、陸、空、鐵多式聯運方案，靈活調整運輸安排以分散風險並確保運輸穩定。

內貿與倉儲事業營收為1.94億元，月增3.27%。受惠於中國電商、即時零售及工業物流需求成長，倉儲與轉運服務量穩健提升。公司持續推動數位化系統服務，以提升作業效率與即時調度能力，並依市場變化調整客戶結構、積極開發新客戶與拓展新服務項目，強化整體物流效率與市場競爭力。

全球運輸市場9月整體呈現震盪整理格局。海運方面，受新船交付增加與運能過剩影響，亞洲至歐美主要航線報價維持低檔。

公司在東南亞與東北亞具備完善服務網絡，能因應關稅政策所引發的供應鏈轉移，隨客戶產業布局調整即時提供整合服務，確保出貨穩定並提升服務深度。空運市場受到美國關稅與de minimis政策影響，亞洲至北美電商貨量下降，市場結構出現調整。

但亞洲至歐洲航線需求相對穩定，主要客戶出貨仍維持平穩節奏。陸上運輸方面，跨境與區域性鐵公路物流仍受地緣政治與報價波動影響，市場秩序逐步修復中。

中國內貿物流市場持續成長，電商、製造業與即時零售需求帶動倉儲與配送量增加。儘管高端倉儲租金承壓及陸運競爭加劇，但智慧化、自動化與數位化轉型持續推進，公司整合倉儲與配送能力，結合3PL客戶與電商平台需求，穩健拓展區域物流網絡，提升整體營運效率與市場競爭力。

全球供應鏈與運輸市場持續受到地緣政治、關稅政策與需求結構變化影響，公司將密切關注市場動態，靈活調整營運策略與區域布局。未來將持續深化亞洲區域據點協作，推進數位化與智慧物流服務，提升跨境整合與即時應變能力，以穩健步伐強化長期營運韌性，持續為客戶創造價值。