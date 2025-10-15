台灣周今開幕　金管會展現打造亞洲資產管理中心決心

▲金管會舉辦為期兩周台灣周活動，今登場。（圖／金管會提供）

記者巫彩蓮／台北報導

為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，台灣首度舉辦「台灣周」，並於今（15）日舉行盛開幕式，金管會主委彭金隆表示，近兩年來境內基金規模由5兆元成長到10兆元，顯示市場發展動能強勁，外資持有我國股票市值佔總市值40%，也突顯國際投資人對台灣市場的高度信心。

「台灣周」開幕吸引了超過150家上市櫃公司、百餘家金融業者，以及近80位國際交易所與機構投資人齊聚一堂，共同交流資本市場協助產業發展的經驗與展望，彭金隆指出，電子與半導體產業在全球晶片供應鏈中扮演關鍵角色，堪稱「護國群山」。近兩年來，境內基金規模由5兆元成長到10兆元，顯示市場發展動能強勁，外資持有我國股票市值佔總市值40%，也突顯國際投資人對臺灣市場的高度信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開幕式特別安排3場重量級專題演講及1場專題對談，專題演講部分，首先由全球最大資產管理公司之一貝萊德（BlackRock）副主席Sir Robert Fairbairn 發表演說，從國際視角深入剖析全球金融韌性趨勢下，台灣市場所蘊含的契機。緊接著，渣打集團大中華暨北亞區行政總裁徐仲薇，分享跨境財富管理與資產管理未來的策略，鴻海（2317）集團劉揚偉董事長透過企業實際案例，闡述如何善用資本市場資源，加速企業轉型與成長，成為產業龍頭。

壓軸登場的「資本力量 成就未來」專題座談，由中華經濟研究院院長連賢明主持，並邀請保瑞（6472）董事長盛保熙、美商高盛亞洲證券台北分公司董事總經理陳子揚及DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇，共同探討資本市場協助企業因應變局、掌握機會，開創新局。

台灣週不僅是金融市場的重要里程碑，更是一場國內外專家齊聚的國際盛會。接下來的兩週，將陸續舉辦多場論壇、座談會與ETF投資博覽會，涵蓋ESG、公司治理、創新事業及普惠金融等多元議題。透過政府政策推動與市場力量的共同凝聚，臺灣正以堅定步伐朝向「亞洲資產管理中心」邁進。

